Fenerbahçe'nin Yeni Hocasını Duyurdular! İspanyollardan Bomba İddia
Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları sürerken, İspanyol basınından bomba bir iddia geldi. Mourinho sonrası takımın başına geçecek isim tüm dünyanın gündeminde...
Fenerbahçe’de Jose Mourinho ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışları hız kesmeden sürerken, İspanyollar sarı-lacivertlilerin yeni teknik direktörünü duyurdu.
Fenerbahçe’nin teknik direktörü gündemli toplantısında İsmail Kartal, Emre Belözoğlu, Vincenzo Montella, Edin Terzic, Roger Schmidt ve Volkan Demirel’in isimleri ön plana çıkarken, Marca’da flaş bir iddia yer aldı.
Fenerbahçe’nin Roger Schmidt ile görüşmelere başladığı iddia edilirken, ilk temasın da resmen kurulduğu kaydedildi.
Schmidt son olarak Benfica’yı çalıştırmış ve Ağustos 2024’te Portekiz ekibindeki görevinden ayrılmıştı.
