Fenerbahçe'nin Yeni Hocasını Duyurdular! İspanyollardan Bomba İddia

Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları sürerken, İspanyol basınından bomba bir iddia geldi. Mourinho sonrası takımın başına geçecek isim tüm dünyanın gündeminde...

Son Güncelleme:
Fenerbahçe'nin Yeni Hocasını Duyurdular! İspanyollardan Bomba İddia
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Fenerbahçe’de Jose Mourinho ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışları hız kesmeden sürerken, İspanyollar sarı-lacivertlilerin yeni teknik direktörünü duyurdu.

Fenerbahçe'nin Yeni Hocasını Duyurdular! İspanyollardan Bomba İddia - Resim : 1

Fenerbahçe’nin teknik direktörü gündemli toplantısında İsmail Kartal, Emre Belözoğlu, Vincenzo Montella, Edin Terzic, Roger Schmidt ve Volkan Demirel’in isimleri ön plana çıkarken, Marca’da flaş bir iddia yer aldı.

Fenerbahçe’nin Roger Schmidt ile görüşmelere başladığı iddia edilirken, ilk temasın da resmen kurulduğu kaydedildi.

Schmidt son olarak Benfica’yı çalıştırmış ve Ağustos 2024’te Portekiz ekibindeki görevinden ayrılmıştı.

Fenerbahçe'de Neler Oluyor? Her Şey Üst Üste Geldi! Şimdi de Sakatlık Şoku...Fenerbahçe'de Neler Oluyor? Her Şey Üst Üste Geldi! Şimdi de Sakatlık Şoku...Spor
Fenerbahçe’de Seçim Günü Belli OlduFenerbahçe’de Seçim Günü Belli OlduSpor

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Fenerbahçe Jose Mourinho
Son Güncelleme:
Süper Lig Devinin Kalesi Artık Ona Emanet! Yann Sommer Transferi Hayırlı Uğurlu Olsun Süper Lig Devinin Kalesi Artık Ona Emanet
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi Fikstürü Açıklandı İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi Fikstürü
Zor Günlerin Teknik Patronu Fenerbahçe'ye Yeşil Işığı Yaktı! Yılmaz Vural Ali Koç'a Seslendi: 'Ali Beeeyy, Merhaba..!' Ali Beeeyy, Merhaba..!
Fenerbahçe'de Neler Oluyor? Her Şey Üst Üste Geldi! Şimdi de Sakatlık Şoku... Fenerbahçe'ye Şimdi de Sakatlık Şoku!
ÇOK OKUNANLAR
Tarihte Görülmemiş Olay! Bağımsız Milletvekili AKP Yöneticiliği Yapıyor Bağımsız Milletvekili AKP Yöneticiliği Yapıyor
Miami'deki Evinde Ölü Bulunmuştu... Sosyeteyi Sarsan Ölümde Yeni Detaylar: Nedeni Ortaya Çıktı Sosyeteyi Sarsan Ölümde Yeni Detaylar
Binlerce Kişi Kullanıyor, Banka Hesaplarınızı Kontrol Edin! İnat Box Vurgunu... 21 İlde Operasyon, 27 Tutuklama İnat Box Vurgunu... Banka Hesaplarınızı Kontrol Edin!
Özgür Özel'den Devlet Bahçeli'ye İttifak Sinyali: 'Demokrasi Yolunda Herkesle Yürürüz' Özgür Özel'den Devlet Bahçeli'ye İttifak Sinyali
AKP’li Başkandan Jandarmaya Skandal Hakaret! Anbean Kameraya Yansıdı AKP’li Başkandan Jandarmaya Skandal Hakaret!