Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi Yolunda Kritik Gece! Gözler Lyon Maçında: İşte Muhtemel 11'ler
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında deplasmanda Olimpik Lyon ile karşılaşacak. Kadıköy'deki ilk maçtan 1-1'lik beraberlikle ayrılan sarı-lacivertliler, Fransa'da galip gelerek Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasına kalmayı hedefliyor.
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Fransa temsilcisi Olimpik Lyon'a konuk olacak. Groupama Stadı'nda oynanacak karşılaşma TSİ 22.00'de başlayacak. Mücadelede İtalya Futbol Federasyonu'ndan Maurizio Mariani düdük çalacak. Mariani'nin yardımcılıklarını Daniele Bindoni ve Alberto Tegoni, dördüncü hakemliğini ise Luca Zufferli yapacak.
LYON VE FENERBAHÇE'NİN İLK 11'LERİ BELLİ OLDU
Lyon: Greif, Maitland, Kluivert, Niakhate, Abner, Tolisso, Morton, Tessmann, Nuamah, Fofana, Openda.
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Kante, İsmail Yüksek, Guendouzi, Greenwood, Nene, Talisca.
HEDEF ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE LİG AŞAMASI
İki takım arasında İstanbul'da oynanan ilk karşılaşma 1-1'lik beraberlikle tamamlandı. Fenerbahçe, rövanşta Lyon'u mağlup ederek UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına yükselmeyi hedefliyor.
Kaynak: Haber Merkezi