Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi Yolunda Kritik Gece! Gözler Lyon Maçında: İşte Muhtemel 11'ler

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında deplasmanda Olimpik Lyon ile karşılaşacak. Kadıköy'deki ilk maçtan 1-1'lik beraberlikle ayrılan sarı-lacivertliler, Fransa'da galip gelerek Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasına kalmayı hedefliyor.

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Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi Yolunda Kritik Gece! Gözler Lyon Maçında: İşte Muhtemel 11'ler
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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Fransa temsilcisi Olimpik Lyon'a konuk olacak. Groupama Stadı'nda oynanacak karşılaşma TSİ 22.00'de başlayacak. Mücadelede İtalya Futbol Federasyonu'ndan Maurizio Mariani düdük çalacak. Mariani'nin yardımcılıklarını Daniele Bindoni ve Alberto Tegoni, dördüncü hakemliğini ise Luca Zufferli yapacak.

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi Yolunda Kritik Gece! Gözler Lyon Maçında: İşte Muhtemel 11'ler - Resim : 1

LYON VE FENERBAHÇE'NİN İLK 11'LERİ BELLİ OLDU

Lyon: Greif, Maitland, Kluivert, Niakhate, Abner, Tolisso, Morton, Tessmann, Nuamah, Fofana, Openda.

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Kante, İsmail Yüksek, Guendouzi, Greenwood, Nene, Talisca.

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi Yolunda Kritik Gece! Gözler Lyon Maçında: İşte Muhtemel 11'ler - Resim : 2

HEDEF ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE LİG AŞAMASI

İki takım arasında İstanbul'da oynanan ilk karşılaşma 1-1'lik beraberlikle tamamlandı. Fenerbahçe, rövanşta Lyon'u mağlup ederek UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına yükselmeyi hedefliyor.

Kaynak: Haber Merkezi

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