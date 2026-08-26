Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi Yolunda Kritik Gece! Gözler Lyon Maçında: İşte Muhtemel 11'ler

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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Fransa temsilcisi Olimpik Lyon'a konuk olacak. Groupama Stadı'nda oynanacak karşılaşma TSİ 22.00'de başlayacak. Mücadelede İtalya Futbol Federasyonu'ndan Maurizio Mariani düdük çalacak. Mariani'nin yardımcılıklarını Daniele Bindoni ve Alberto Tegoni, dördüncü hakemliğini ise Luca Zufferli yapacak.

LYON VE FENERBAHÇE'NİN İLK 11'LERİ BELLİ OLDU

Lyon: Greif, Maitland, Kluivert, Niakhate, Abner, Tolisso, Morton, Tessmann, Nuamah, Fofana, Openda.

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Kante, İsmail Yüksek, Guendouzi, Greenwood, Nene, Talisca.

HEDEF ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE LİG AŞAMASI

İki takım arasında İstanbul'da oynanan ilk karşılaşma 1-1'lik beraberlikle tamamlandı. Fenerbahçe, rövanşta Lyon'u mağlup ederek UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına yükselmeyi hedefliyor.

Kaynak: Haber Merkezi