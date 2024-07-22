Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'ndaki Rakibi Belli Oldu

Fenerbahçe ve Trabzonspor'un Avrupa sahnesindeki muhtemel rakipleri belli oldu. Fenerbahçe, Lille ile, Trabzonspor ise üst tura çıkması durumunda, Wisla Krakow-Rapid Wien karşılaşmasının galibi ile eşleşti.

Son Güncelleme:
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'ndaki Rakibi Belli Oldu

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'ndaki, Trabzonspor'un ise Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakibi belli oldu.

Sarı lacivertliler, Lugano'yu elemesi halinde Şampiyonlar Ligi 3'üncü Eleme Turu'nda Fransa ekibi Lille ile karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe, Lugano karşısında turu geçmesi halinde, 3. Eleme Turu’nda Lille ile oynayacağı ilk maçı deplasmanda oynayacak. İkinci maç ise Kadıköy’de oynanacak.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Lugano’ya elenmesi durumunda ise UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turundaki muhtemel rakipleri AFC Ajax-FK Vojvodina, Molde FK-Silkeborg IF, Wisła Krakow-SK Rapid Wien eşleşmelerinin galibi ve FC Dynamo Kyiv-FK Partizan eşleşmesinin mağlubu olacak.

TRABZONSPOR'UN MUHTEMEL RAKİBİ BELLİ OLDU

Trabzonspor’un Avrupa Ligi’nde Ruzemberok’u geçerek üst tura çıkması durumundaki rakibi belli oldu.

Bordo-mavili ekip üst tura çıkması durumunda, Wisla Krakow-Rapid Wien karşılaşmasının galibi ile oynayacak.

Etiketler
Fenerbahçe Trabzonspor UEFA Şampiyonlar Ligi UEFA Avrupa Ligi
Son Güncelleme:
Soğanı İkiye Bölüp Ayağınızın Altına Koyarsanız Bakın Ne Oluyor... Soğanı İkiye Bölüp Ayağınızın Altına Koyarsanız Bakın Ne Oluyor...
Fenerbahçe'nin UEFA Kadrosu Belli Oldu: Sürpriz İsimler Kesik Yedi Fenerbahçe'nin UEFA Kadrosu Belli Oldu
Juventus'a Bir Türk Daha! Harekete Geçtiler Juventus'a Bir Türk Daha!
Celal Şengör'e Göre Türkiye'yi Bekleyen Tehlike! Depremden Bile Kötü Celal Şengör'e Göre Türkiye'yi Bekleyen Tehlike! Depremden Bile Kötü
ÇOK OKUNANLAR
İstanbulluları Serinleten Haber! Meteoroloji Tarih Verdi, Sıcaklıklar Çakılacak Meteoroloji Tarih Verdi, Sıcaklıklar Çakılacak!
İşte MHP'nin Hedef Aldığı O 154 İsim: Listede Olmayan Yok! Siyasetçiler, Gazeteciler, Hukukçular... İşte MHP'nin Hedef Aldığı O 154 İsim
Emeklinin Zamlı Maaş Farkları Ne Zaman Hesaplara Yatacak? Çifte Ödeme Alacaklar! Emeklinin Zamlı Maaş Farkları Ne Zaman Hesaplara Yatacak?
Merkez Bankası Açıkladı, Dolar Kurunda Beklentiler Değişti: Yıl Sonu Dolar Kuru Ne Kadar Olacak? Yıl Sonu Dolar Kuru Ne Kadar Olacak?
Emekli Maaşlarında Fark ödemesi Tarihi Netleşti SGK, Zam Farkı ödemesinin Tarihini Açıkladı