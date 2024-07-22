Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'ndaki Rakibi Belli Oldu
Fenerbahçe ve Trabzonspor'un Avrupa sahnesindeki muhtemel rakipleri belli oldu. Fenerbahçe, Lille ile, Trabzonspor ise üst tura çıkması durumunda, Wisla Krakow-Rapid Wien karşılaşmasının galibi ile eşleşti.
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'ndaki, Trabzonspor'un ise Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakibi belli oldu.
Sarı lacivertliler, Lugano'yu elemesi halinde Şampiyonlar Ligi 3'üncü Eleme Turu'nda Fransa ekibi Lille ile karşı karşıya gelecek.
Fenerbahçe, Lugano karşısında turu geçmesi halinde, 3. Eleme Turu’nda Lille ile oynayacağı ilk maçı deplasmanda oynayacak. İkinci maç ise Kadıköy’de oynanacak.
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Lugano’ya elenmesi durumunda ise UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turundaki muhtemel rakipleri AFC Ajax-FK Vojvodina, Molde FK-Silkeborg IF, Wisła Krakow-SK Rapid Wien eşleşmelerinin galibi ve FC Dynamo Kyiv-FK Partizan eşleşmesinin mağlubu olacak.
TRABZONSPOR'UN MUHTEMEL RAKİBİ BELLİ OLDU
Trabzonspor’un Avrupa Ligi’nde Ruzemberok’u geçerek üst tura çıkması durumundaki rakibi belli oldu.
Bordo-mavili ekip üst tura çıkması durumunda, Wisla Krakow-Rapid Wien karşılaşmasının galibi ile oynayacak.