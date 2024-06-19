Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 2. eleme turundaki rakibi belli oldu

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nin 2. eleme turunda İsviçre ekibi Lugano ile eşleşti.

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 2. eleme turundaki rakibi belli oldu

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvası olan Şampiyonlar Ligi'nin 2. eleme turu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirildi.

Kuraya seri başı olarak katılan sarı-lacivertli ekibin rakibi, İsviçre temsilcisi Lugano oldu.

Eşleşmede ilk maç 23 veya 24 Temmuz'da İsviçre'de, rövanş ise 30 veya 31 Temmuz'da İstanbul'da oynanacak.

Lugano, geçen sezon İsviçre Süper Ligi'ni 2. sırada tamamladı.

Etiketler
Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi UEFA
Kura çekildi: Filenin Sultanları'nın 2024 Paris Olimpiyatları'ndaki rakipleri belli oldu! Filenin Sultanları'nın 2024 Paris Olimpiyatları'ndaki rakipleri belli oldu!
Otobüs devi iflasa sürüklendi. Dev firma yakında kontak kapatabilir Otobüs devi iflasa sürüklendi. Dev firma yakında kontak kapatabilir
Yargı dizisi kısa bir süre önce final yapmıştı. Pınar Deniz'den kötü haber.... Yargı dizisi kısa bir süre önce final yapmıştı. Pınar Deniz'den kötü haber....
Trabzonspor'un Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu Trabzonspor'un Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu
ÇOK OKUNANLAR
Üretim durdurulmuştu: Otomobil devi iflas başvurusu yaptı! Otomobil devi iflas başvurusu yaptı!
Soruşturma başlatılan hakimin dosyası kabarık çıktı! Yasak aşk, uyuşturucu partisi, rüşvet.... Soruşturma başlatılan hakimin dosyası kabarık çıktı!
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Rakamlar ortaya çıktı En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Meteoroloji uyardı: Bu illerde yaşayanlar dikkat! Bugün sağanak bekleniyor Bu illerde yaşayanlar dikkat! Bugün sağanak bekleniyor
Samet, ikinci yarıda Abdülkerim’in şortunu giymiş Samet, ikinci yarıda Abdülkerim’in şortunu giymiş