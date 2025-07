Fenerbahçe'nin Portekiz Kamp Kadrosu Açıklandı, Ortalık Karıştı!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Süper Lig'i geride bıraktığımız sezon ikinci sırada tamamlayarak şampiyonluk hasretinde 11. yılı dolduran Fenerbahçe, yeni sezon için çok daha güçlü bir şekilde hazırlanmayı amaçlıyor. Başkan Ali Koç için uzun süredir yüksek sesle dile getirilen istifa çağrıları sonrası eylül ayında olağanüstü kongreye gidilmesine karar verilirken, son dönemde çokça eleştirilen Portekizli Teknik Direktör Jose Mourinho ile ise devam kararı alındı.

Aylar önce yaz kampını kendi memleketinde yapmayı planladığı söylenen Mourinho, bu kararını eyleme geçirdi. Fenerbahçe'nin Portekiz’de yapacağı sezon önü kamp programının kadrosu ise bugün kulüp tarafından resmen açıklandı. Albufeira'da kamp yapacak olan sarı-lacivertlilerin kadrosu sosyal medyada da çok konuşuldu.

KADRODAKİ EKSİKLER

Takımın önde gelen oyuncuların Talisca sakatlığı gerekçe gösterilerek kamp kadrosunda yer almazken, bazı sosyal medya kullanıcıları bunun, Brezilyalı oyuncunun takımdan ayrılma olasılığı olduğunu gösterdiğini iddia etti.

Taraftarı mutlu eden yeni transferler Jhon Duran ve Archie Brown ise kamp kadrosuna dahil edildi. Ayrıca Fenerbahçe'nin geçtiğimiz gün anlaşma imzaladığı kaleci Tarık Çetin'in ismi de kadroda yer aldı. Diğer yandan takımdan ayrılacağı belirtilen Miha Zajc kadroda bulunmadı.

Birçok sosyal medya kullanıcısı ise transferlerin geç kaldığını öne sürdü. Kamp kadrosunda çok az ilk 11 oyuncusu olduğunu savunan bazı taraftarlar, sarı-lacivertli kulübün amaçladığı transferler için elini daha çabuk tutması gerektiği yönünde yorumlar paylaştı.

İşte Fenerbahçe'nin Portekiz'deki kamp kadrosu:

İrfan Can Eğribayat, Dominik Livakovic, Tarık Çetin, Engin Can Biterge, Mert Müldür, Ognjen Mimovic, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Diego Carlos, Yusuf Akçiçek, Jayden Oosterwolde, Çağrı Fedai, Rodrigo Becao, Yiğit Efe Demir, Levent Mercan, Archie Brown, Mert Hakan Yandaş, İsmail Yüksek, Sofyan Amrabat, Bartuğ Elmaz, İrfan Can Kahveci, Fred, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Cengiz Ünder, John Duran, Youssef En-Nesyri, Cenk Tosun