Fenerbahçe'nin Penaltısı Verilmedi mi? Hakemler Tartışmalı Pozisyon İçin Kararını Verdi
Fenerbahçe, Süper Lig'i 1-0'lık Adana Demirspor galibiyeti ile açtı. Fenerbahçe cephesi, maçta Gravillon ile İrfan Can Kahveci'nin girdiği pozisyon için penaltı bekledi. Hakem ise devam kararı verdi. Türkiye'nin ünlü hakemleri, tartışmalı pozisyonu yorumladı.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Adana Demirspor'u konuk etti. Fenerbahçe, Dzeko'nun attığı golle rakibini tek golle geçerek sezona 3 puanla başladı.
Karşılaşmada birçok gol pozisyonuna giren Fenerbahçe, yalnızca bir gol atabildi. Sarı lacivertliler, karşılaşmanın 39. dakikasında bir pozisyon için penaltı bekledi, hakem Atilla Karaoğlan ise devam kararı verdi.
Türkiye'nin ünlü hakemleri, Gravillon ile İrfan Can Kahveci'nin girdiği ve Fenerbahçe cephesinin penaltı beklediği pozisyonu yorumladı. Hakemler şunları söyledi:
Fırat Aydınus: Fenerbahçe’nin penaltı beklediği pozisyonda el doğal konumda değil. Oyuncu kolunu açarak risk almış, bu pozisyon penaltı.
Deniz Çoban: Oyuncu, bu hamlesini topa yönelik yaparken vücudundan seken top da bedeni artık yere düşüyor ve o top gelip eliyle buluşuyor. Bu, benim için klasik bir çarpma. Bir oyuncu, bu topa sol ayağıyla bu hamleyi yaparken sol kolu açılır. Kalçasının altından seken top da yerden sekip eline geliyor. Bence çok doğru bir yorum yapıyor ve devam kararı veriyor. Kendinden emin. İlk pozisyon bir kritik karar doğru, ikinci pozisyon daha kritik bir karar ve yine doğruyu buluyor. Ben Atilla Karaoğlan'ı tebrik ediyorum.
Bahattin Duran: Benim için de bu, doğal konumda. Elini kapatıyor ve o sırada da vücudundan seken top o doğal konumdaki koluna geliyor. O yüzden devam kararı doğru diyorum.
Bülent Yıldırım: Futbol oynuyor. Ayakla müdahale etmek istiyor. Kendi bedeninden seken top bu pozisyon özelinde doğal olan koluyla buluşuyor. Hakem de mükemmel bir yerden bunu görüyor. Kendisini kutluyorum. İki tane kritik kararı da başarılı olmuş. Bakın, doğru bir açıyla ve kendinden son derece emin. Deniz'e de katılıyorum. Süper Kupa'da da harika bir başlangıç yapmıştı. Şu ana kadar bu maçta da oldukça kritik kararların tamamını doğru verdiğini görmüş olduk. Kendisini kutlayalım. Asla bir penaltı söz konusu değil.