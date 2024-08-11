Fenerbahçe'nin Penaltısı Verilmedi mi? Hakemler Tartışmalı Pozisyon İçin Kararını Verdi

Deniz Çoban: Oyuncu, bu hamlesini topa yönelik yaparken vücudundan seken top da bedeni artık yere düşüyor ve o top gelip eliyle buluşuyor. Bu, benim için klasik bir çarpma. Bir oyuncu, bu topa sol ayağıyla bu hamleyi yaparken sol kolu açılır. Kalçasının altından seken top da yerden sekip eline geliyor. Bence çok doğru bir yorum yapıyor ve devam kararı veriyor. Kendinden emin. İlk pozisyon bir kritik karar doğru, ikinci pozisyon daha kritik bir karar ve yine doğruyu buluyor. Ben Atilla Karaoğlan'ı tebrik ediyorum.