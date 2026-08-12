Fenerbahçe'nin Maç Erteleme Talebine TFF'den Yanıt

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi play-off'unda Lyon ile oynayacağı maçlar öncesinde Gençlerbirliği karşılaşmasının ertelenmesi için yaptığı başvuru kabul edilmedi.

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Fenerbahçe'nin Maç Erteleme Talebine TFF'den Yanıt
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Şampiyonlar Ligi elemelerine 2. turdan başlayan Fenerbahçe, Polonya temsilcisi Gornik Zabrze ve Avusturya ekibi Sturm Graz'ı eleyerek play-off turuna yükseldi. Sarı-lacivertliler, bu turda Fransa'nın Lyon ekibiyle eşleşti.

Fenerbahçe, Lyon ile ilk maçını 18 Ağustos Salı günü Kadıköy'de, rövanş karşılaşmasını ise 26 Ağustos Çarşamba günü deplasmanda oynayacak.

ERTELEME TALEBİNE RET

Sarı-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi play-off maçları nedeniyle Süper Lig'in ilk haftasında Gençlerbirliği ile oynayacağı karşılaşmanın ertelenmesi için Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) başvurdu. Fenerbahçe'nin talebine ilişkin karar belli oldu. Futbol direktörü Oğuz Çetin, TFF'nin erteleme başvurusunu kabul etmediğini açıkladı.

Çetin, FBTV'ye yaptığı açıklamada, Şampiyonlar Ligi'ne kalmanın kulüp açısından büyük önem taşıdığını belirterek şu ifadeleri kullandı: "Biz 17 yıldır Şampiyonlar Ligi'ne kalamıyoruz. Bu eşik önemli bir süreç. İki Lyon maçı oldukça önemli. Maalesef erteleme talebimiz kabul görmedi."

Kaynak: Haber Merkezi

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