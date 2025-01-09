Fenerbahçe Kasımpaşa Maçının İlk 11'i Belli Oldu

Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası'ndaki ilk maçında Kasımpaşa'ya konuk oluyor. Saat 20.30'da başlayacak olan maçın ilk 11'leri belli oldu.

Son Güncelleme:
Fenerbahçe Kasımpaşa Maçının İlk 11'i Belli Oldu

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşıyor. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Kadir Sağlam'ın yöneteceği müsabakada Anıl Usta ve Murat Ergin Gözütok yardımcı hakem olarak görev yapacak.

İLK 11'LER

Kasımpaşa: Ali Emre, Yunus Emre, Berkay, Taylan, Adnan, Yaman, Dağhan, Berat, Emirhan, Sarp, Sinan.

Fenerbahçe: Osman Ertuğrul, Osayi, Yusuf, Çağlar, Mert, Bartuğ, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Kostic, Cenk Tosun, En-Nesyri.

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı ile Opet Arasında Yeni AnlaşmaFenerbahçe Kadın Basketbol Takımı ile Opet Arasında Yeni AnlaşmaSpor

Etiketler
Kasımpaşa Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası
Son Güncelleme:
Fatih Terim Yarın İlk Lig Maçına Çıkacak Fatih Terim Yarın İlk Lig Maçına Çıkacak
Zeynep Sönmez'in Avustralya Açık'taki Rakibi Belli Oldu Zeynep Sönmez'in Avustralya Açık'taki Rakibi Belli Oldu
İtalyan Şeflerin Makarna Hazırlarken Denediği Lezzet Tüyosu: 2 Kat Lezzetli Oluyor İtalyan Şeflerin Makarna Hazırlarken Denediği Lezzet Tüyosu: 2 Kat Lezzetli Oluyor
Lokum Evde Nasıl Yapılır Diyorsanız İşte Şeflerin Yöntemi Lokum Evde Nasıl Yapılır Diyorsanız İşte Şeflerin Yöntemi
West Ham'da Graham Potter Dönemi West Ham'da Graham Potter Dönemi
Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı ile Opet Arasında Yeni Anlaşma Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı ile Opet Arasında Yeni Anlaşma