Fenerbahçe Kasımpaşa Maçının İlk 11'i Belli Oldu

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşıyor. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Kadir Sağlam'ın yöneteceği müsabakada Anıl Usta ve Murat Ergin Gözütok yardımcı hakem olarak görev yapacak.

İLK 11'LER

Kasımpaşa: Ali Emre, Yunus Emre, Berkay, Taylan, Adnan, Yaman, Dağhan, Berat, Emirhan, Sarp, Sinan.

Fenerbahçe: Osman Ertuğrul, Osayi, Yusuf, Çağlar, Mert, Bartuğ, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Kostic, Cenk Tosun, En-Nesyri.