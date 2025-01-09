Fenerbahçe Kasımpaşa Maçının İlk 11'i Belli Oldu
Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası'ndaki ilk maçında Kasımpaşa'ya konuk oluyor. Saat 20.30'da başlayacak olan maçın ilk 11'leri belli oldu.
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşıyor. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Kadir Sağlam'ın yöneteceği müsabakada Anıl Usta ve Murat Ergin Gözütok yardımcı hakem olarak görev yapacak.
İLK 11'LER
Kasımpaşa: Ali Emre, Yunus Emre, Berkay, Taylan, Adnan, Yaman, Dağhan, Berat, Emirhan, Sarp, Sinan.
Fenerbahçe: Osman Ertuğrul, Osayi, Yusuf, Çağlar, Mert, Bartuğ, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Kostic, Cenk Tosun, En-Nesyri.
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