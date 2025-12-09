Fenerbahçe'nin Kasasına 8 Milyar TL Giriyor: Rizespor Başkanı'na Satıldı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (EKGYO) İstanbul'daki en önemli projelerinden biri olan Ataşehir Küçükbakkalköy Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinde kazanan şirket sonunda belli oldu.

Gazeteci İbrahim Seten, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nun yanında bulunan arsa için düzenlenen ihalenin tamamlandığını ve kazananın 46 milyar TL ile Turgut İnşaat olduğunu açıkladı.

YÜZDE 20'Sİ PEŞİN

Çaykur Rizespor Başkanı İbrahim Turgut'un sahibi olduğu Turgut İnşaat, Süper Lig devi Fenerbahçe’nin Ataşehir projesini satın alarak sarı-lacivertli kulübün kasasına önemli bir gelir girmesini sağlayan isim olacak.

Fenerbahçe Kulübü, bu projeden ödemenin yüzde 20'sini peşin alacak ve projenin kulübe toplam getirisi de 8 milyar TL (165 milyon Euro) olacak.

Kaynak: Haber Merkezi