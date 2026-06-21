Fenerbahçe’nin Kamp Planı ve Rakipleri Netleşti

Fenerbahçe’nin yeni sezon öncesi hazırlık programı netleşti. Sarı-lacivertliler Topuk Yaylası ve Avusturya’da kamp yapacak, hazırlık sürecinde üç farklı rakiple karşı karşıya gelecek.

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Fenerbahçe’nin Kamp Planı ve Rakipleri Netleşti
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Fenerbahçe'nin yeni sezon önce hazırlık kampı programı belli oldu. Sarı-lacivertliler, sezonu Topuk Yaylası'nda açacak. Ardından Avusturya kampına başlayacak.

22-23 Haziran: Sağlık kontrolleri.

24 Haziran-2 Temmuz: Sezonun ilk antrenmanı ve Topuk Yaylası kampı.

5 Temmuz: Avusturya kampı için saat 14.00’te İstanbul'dan Linz'e hareket.

Sarı-lacivertliler 5-16 Temmuz tarihleri arasında Avusturya'da kamp yaparak 3 hazırlık maçına çıkacak.

8 Temmuz: Admira Wacker

11 Temmuz: Pogon Szczecin

14 Temmuz: LASK

Kaynak: Haber Merkezi

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