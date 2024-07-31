Fenerbahçe'nin Galibiyetinin Ardından UEFA Ülke Puanı Sıralaması Güncellendi
UEFA ülke puanı sıralaması, temsilcimiz Fenerbahçe'nin, İsviçre ekibi Lugano'yu 2-1 yenerek üst tura çıkmasının ardından yükseldi. Fenerbahçe'nin Lugano galibiyeti sonrası güncel ülke puanı sıralaması değişti. İşte detaylar...
UEFA Ülke puanı sıralamasında İngiltere 89.160 puanla zirvede yer alıyor. İngiltere’yi 79.106 puanla İtalya ve 73.989 puanla İspanya takip ediyor.
Ülke puanı sıralamasında Türkiye, geçtiğimiz sezon 3 basamak birden yükselerek 9. sırayı almıştı.
Fenerbahçe'nin Lugano karşısında deplasmanda 2-1 galip gelmesinin ardından Türkiye, ülke puanını 34.400 yaptı. Fenerbahçe'nin beraberlik durumunda Çek Cumhuriyeti'nin ülke puanı sıralamasında bir basamak yukarı çıkma ihtimali bulunuyordu.
Alınan sonuçların ardından Türkiye ülke puanı sıralamasında 9. basamaktaki yerini sağlamlaştırdı.
İŞTE UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI
1- İNGİLTERE - 89.160
2-İTALYA - 79.160
3- İSPANYA - 73.989
4-ALMANYA - 71.660
5- FRANSA - 57.736
6- HOLLANDA - 54.150
7- PORTEKİZ - 48.816
8 - BELÇİKA - 42.700
9 - TÜRKİYE - 34.400
10 - ÇEK CUMHURİYETİ - 34.350
11- İSRAİL 29.000
12-NORVEÇ - 28.750
13 - AVUSTURYA - 28.200
14-İSKOÇYA - 27.700
15- YUNANİSTAN - 27.375