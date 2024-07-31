Fenerbahçe'nin Galibiyetinin Ardından UEFA Ülke Puanı Sıralaması Güncellendi

UEFA ülke puanı sıralaması, temsilcimiz Fenerbahçe'nin, İsviçre ekibi Lugano'yu 2-1 yenerek üst tura çıkmasının ardından yükseldi. Fenerbahçe'nin Lugano galibiyeti sonrası güncel ülke puanı sıralaması değişti. İşte detaylar...

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Fenerbahçe'nin Galibiyetinin Ardından UEFA Ülke Puanı Sıralaması Güncellendi

UEFA Ülke puanı sıralamasında İngiltere 89.160 puanla zirvede yer alıyor. İngiltere’yi 79.106 puanla İtalya ve 73.989 puanla İspanya takip ediyor.

Ülke puanı sıralamasında Türkiye, geçtiğimiz sezon 3 basamak birden yükselerek 9. sırayı almıştı.

Fenerbahçe'nin Lugano karşısında deplasmanda 2-1 galip gelmesinin ardından Türkiye, ülke puanını 34.400 yaptı. Fenerbahçe'nin beraberlik durumunda Çek Cumhuriyeti'nin ülke puanı sıralamasında bir basamak yukarı çıkma ihtimali bulunuyordu.

Alınan sonuçların ardından Türkiye ülke puanı sıralamasında 9. basamaktaki yerini sağlamlaştırdı.

İŞTE UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI

1- İNGİLTERE - 89.160

2-İTALYA - 79.160

3- İSPANYA - 73.989

4-ALMANYA - 71.660

5- FRANSA - 57.736

6- HOLLANDA - 54.150

7- PORTEKİZ - 48.816

8 - BELÇİKA - 42.700

9 - TÜRKİYE - 34.400

10 - ÇEK CUMHURİYETİ - 34.350

11- İSRAİL 29.000

12-NORVEÇ - 28.750

13 - AVUSTURYA - 28.200

14-İSKOÇYA - 27.700

15- YUNANİSTAN - 27.375

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