Fenerbahçe’nin Forvet Planı Netleşiyor... David Hamlesi Masada

Fenerbahçe, forvet hattında yaşanan tıkanıklığı Jonathan David hamlesiyle aşmayı hedefliyor. En-Nesyri’nin olası ayrılığına hazırlanan sarı-lacivertliler, Juventus’tan çıkış yolu arayan Kanadalı golcüyü transfer planının merkezine aldı.

Forvet hattına önemli bir takviye yapmayı planlayan Fenerbahçe’de gündem Jonathan David. Sarı-lacivertli yönetim, listenin ilk sırasında yer alan Alexander Sörloth’un yüksek maliyeti ve Türkiye’ye sıcak bakmaması nedeniyle rotayı alternatif isimlere çevirdi.

Bu kapsamda Juventus forması giyen Jonathan David yeniden gündeme alındı. Sezon başında bonservisi elinde olarak transfer piyasasında yer alan ancak tercihini Juventus’tan yana kullanan 26 yaşındaki golcü, İtalya’da beklentilerin gerisinde kaldı. Siyah-beyazlı kulübün yeni forvet arayışlarına başlaması, David’in geleceğini belirsiz hale getirdi.

BİR TAŞLA İKİ KUŞ HAMLESİ

Fotomaç'ın haberine göre Bu gelişme üzerine Fenerbahçe yönetimi harekete geçti. En-Nesyri ile yolların ayrılması ihtimalini masaya koyan sarı-lacivertliler, Faslı golcüden elde edilecek geliri Jonathan David transferinde kullanmayı planlıyor. Kulüp kaynaklarına göre bu senaryo, hem sportif hem de ekonomik açıdan 'bir taşla iki kuş' olarak değerlendiriliyor.

Öte yandan En-Nesyri ile ilgilenen kulüpler arasında Juventus’un da yer aldığı belirtiliyor. İtalyan ekibinin kiralama seçeneğini gündeme getirmesi, Fenerbahçe’nin takas ihtimalini değerlendirmesine yol açtı. Sarı-lacivertliler, bu kozu kullanarak Jonathan David transferinde avantaj sağlamayı hedefliyor.

