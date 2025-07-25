Fenerbahçe'nin Feyenoord Maçlarının Programı Belli Oldu

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Hollanda'nın Feyenoord ekibiyle oynayacağı maçların programı belli oldu. İlk maç deplasmanda.

Fenerbahçe'nin Feyenoord Maçlarının Programı Belli Oldu
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Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Hollanda'nın Feyenoord ekibiyle oynayacağı maçların programı belli oldu.

UEFA'nın açıklamasına göre sarı-lacivertli ekip, Feyenoord ile ilk maçını 6 Ağustos Çarşamba günü saat 22.00'de deplasmanda oynayacak.

Karşılaşmanın rövanşında iki takım, 12 Ağustos Salı günü 20.00'de İstanbul'da karşı karşıya gelecek.

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Kaynak: AA

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