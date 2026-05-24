Fenerbahçe’nin Devler Ligi Rakipleri Netleşti

UEFA Şampiyonlar Ligi’ne 2. ön eleme turundan başlayacak Fenerbahçe’nin muhtemel rakipleri netleşti.

Gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundan başlama hakkı elde eden Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu.

2. ÖN ELEME TURU

-Hearts (İskoçya)

-Gornik Zabrze (Polonya)

3. ÖN ELEME TURU

-Union St. Gilloise (Belçika)

-Sparta Prag (Çekya)

-NEC Nijmegen (Hollanda)

-Sturm Graz / Hearts / Gornik Zabrze

PLAY-OFF TURU

-Lyon

-Olympiakos

-Bodo/Glimt

ŞAMPİYONLAR LİGİ TARİHLERİ

2. ÖN ELEME TURU

Kura Tarihi: 17 Haziran

Maç Tarihleri: 21-22 / 28-29 Temmuz

3. ÖN ELEME TURU

Kura Tarihi: 20 Haziran

Maç Tarihleri: 4-5 Ağustos / 11 Ağustos

PLAY-OFF TURU

Kura Tarihi: 3 Ağustos

Maç Tarihleri: 18-19 Ağustos / 25-26 Ağustos

