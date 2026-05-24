Fenerbahçe’nin Devler Ligi Rakipleri Netleşti
UEFA Şampiyonlar Ligi’ne 2. ön eleme turundan başlayacak Fenerbahçe’nin muhtemel rakipleri netleşti.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
Gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundan başlama hakkı elde eden Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu.
2. ÖN ELEME TURU
-Hearts (İskoçya)
-Gornik Zabrze (Polonya)
3. ÖN ELEME TURU
-Union St. Gilloise (Belçika)
-Sparta Prag (Çekya)
-NEC Nijmegen (Hollanda)
-Sturm Graz / Hearts / Gornik Zabrze
Antonio Conte ayrılığı basın toplantısında duyurdu
Torino-Juventus derbisinde büyük kaos: 1 taraftar ağır yaralandı
PLAY-OFF TURU
-Lyon
-Olympiakos
-Bodo/Glimt
ŞAMPİYONLAR LİGİ TARİHLERİ
2. ÖN ELEME TURU
Kura Tarihi: 17 Haziran
Maç Tarihleri: 21-22 / 28-29 Temmuz
3. ÖN ELEME TURU
Kura Tarihi: 20 Haziran
Maç Tarihleri: 4-5 Ağustos / 11 Ağustos
PLAY-OFF TURU
Kura Tarihi: 3 Ağustos
Maç Tarihleri: 18-19 Ağustos / 25-26 Ağustos
Kaynak: NTV Spor
Son Güncelleme: