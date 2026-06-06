Fenerbahçe’nin Dev Borcu Resmen Açıklandı
Fenerbahçe Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı’nda kulübün toplam borcu resmen açıklandı. Denetim Kurulu'nun paylaştığı verilere göre sarı-lacivertli kulübün toplam borç yükü 26 milyar 202 milyon lira olarak kayıtlara geçti.
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Fenerbahçe Spor Kulübü’nün Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı, idari ve mali dinamiklerin masaya yatırıldığı kritik bir oturumla başladı. Fenerbahçe Denetim Kurulu üyesi Hulusi Kesgin, Denetim Kurulu Faaliyet Raporu’nu okudu.
Hulusi Keskin, sarı-lacivertli kulübün 28 Şubat 2026 tarihi itibarıyla kısa vadeli yükümlülüklerinin 17 milyar 205 milyon lira, uzun vadeli yükümlülüklerinin ise 8 milyar 997 milyon lira olduğunu belirtti.
Fenerbahçe Kulübü’nün toplam borcunun ise 26 milyar 202 milyon lira olduğu açıklandı.
Kaynak: DHA
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