Fenerbahçe'nin Borcu Açıklandı

Fenerbahçe Denetim Kurulu Başkanı Mehmet Vodina, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün toplam borcunun 27 milyar 293 milyon TL olduğunu açıkladı.

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, Fenerbahçe Spor Kulübü Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapıldı.

Toplantıda konuşma yapan Fenerbahçe Kulübü Denetim Kurulu Başkanı Mehmet Vodina, 1 Haziran 2025 - 28 Şubat 2026 dönemine ilişkin mali tablo hakkında bilgiler verdi.

Dönen Varlıklar 5 milyar 351 milyon TL, Duran Varlıklar 21 milyar 942 milyon TL olmak üzere kulübün toplam varlıklarının 27 milyar 293 milyon TL olduğunu aktaran Vodina, bu dönemde fiili gelirlerin 16 milyar 301 milyon TL, giderlerin de 19 milyar 123 milyon TL olduğunu açıkladı.

Kulübün kısa vadeli yükümlülüklerinin 17 milyar 205 milyon TL, uzun vadeli yükümlülüklerin ise 8 milyar 997 milyon TL olduğunu ifade eden Mehmet Vodina, toplam borcun da 27 milyar 293 milyon TL olduğunu söyledi.

Kaynak: İHA

