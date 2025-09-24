Fenerbahçe'nin Avrupa Mesaisi Başladı
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi grup aşamasındaki ilk maçında Hırvatistan’da Dinamo Zagreb ile mücadele ediyor.
UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında Fenerbahçe, ilk maçında Hırvatistan temsilcisi Dinamo Zagreb’e konuk oluyor. Mücadele, Maksimir Stadyumu’nda saat 22.00’de başladı ve TRT 1’den canlı yayınlanıyor.
İLK 11'LER
Dinamo Zagreb: Nevistic, Valincic, Dominguez, McKenna, Goda, Zajc, Misic, Lisica, Ljubicic, Hoxha, Beljo.
Fenerbahçe: Ederson, Çağlar, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Semedo, Asensio, Szymanski, Nene, En Nesyri, Kerem Aktürkoğlu.
MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR
21' Sarı lacivertliler ilk golü yedi.
25' Szymanski, şık bir vuruşla kaydettiği golle maça beraberliği getirdi: 1-1.
⚽GOOOLLL! Dinamo Zagreb'e cevap Sebastian Szymanski'den geldi! Topun gelişine ip gibi vurdu!! 🚀 pic.twitter.com/na0BcR4w6N— TRT Spor (@trtspor) September 24, 2025
