Fenerbahçe'nin Avrupa Mesaisi Başladı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi grup aşamasındaki ilk maçında Hırvatistan’da Dinamo Zagreb ile mücadele ediyor.

Son Güncelleme:
UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında Fenerbahçe, ilk maçında Hırvatistan temsilcisi Dinamo Zagreb’e konuk oluyor. Mücadele, Maksimir Stadyumu’nda saat 22.00’de başladı ve TRT 1’den canlı yayınlanıyor.

İLK 11'LER

Dinamo Zagreb: Nevistic, Valincic, Dominguez, McKenna, Goda, Zajc, Misic, Lisica, Ljubicic, Hoxha, Beljo.

Fenerbahçe: Ederson, Çağlar, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Semedo, Asensio, Szymanski, Nene, En Nesyri, Kerem Aktürkoğlu.

MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR

21' Sarı lacivertliler ilk golü yedi.

25' Szymanski, şık bir vuruşla kaydettiği golle maça beraberliği getirdi: 1-1.

AYRINTILAR GELİYOR...

Kaynak: Haber Merkezi

Fenerbahçe
