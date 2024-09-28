Fenerbahçe'nin Antalya Kadrosunda Sürpriz Eksik

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın Antalyaspor'a konuk olacak Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu.

Osayi-Samuel'in Union SG maçında ayağı burkulduğu için Antalya kafilesinde yer almadığı öğrenildi.

Yarın saat 19.00'da Antalyaspor ile kozlarını paylaşacak olan sarı lacivertli takımın 23 kişilik kadrosunda şu isimler yer aldı:

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