Fenerbahçe'nin Antalya Kadrosunda Sürpriz Eksik
Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor'a konuk olacak Fenerbahçe'nin 23 kişilik kamp kadrosu belli oldu. Sakatlığı bulunan Osayi Samuel, kafilede yer almadı.
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın Antalyaspor'a konuk olacak Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu.
Osayi-Samuel'in Union SG maçında ayağı burkulduğu için Antalya kafilesinde yer almadığı öğrenildi.
Yarın saat 19.00'da Antalyaspor ile kozlarını paylaşacak olan sarı lacivertli takımın 23 kişilik kadrosunda şu isimler yer aldı:
📋 Antalyaspor maçı kamp kadromuz.#ANTvFB pic.twitter.com/6FoBIJn77j— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) September 28, 2024
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