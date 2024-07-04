Fenerbahçe Kalecisi İrfan Can Eğribayat'ın Acı Günü

Fenerbahçe Futbol Takımı'nın kalecisi İrfan Can Eğribayat'ın babası vefat etti.

Fenerbahçe'nin file bekçisi, babasının vefatını "Canımız babamız Ökkeş Eğribayat'ı kaybettik. Kanserle verdiğimiz mücadeleyi maalesef kazanamadık. Babamız merhum Ökkeş Eğribayat'ı 04.07.2024 (bugün) ikindi namazına müteakip Adana Kabasakal Mezarlığı'nda toprağa vereceğiz. Sevenlerine duyurulur" notuyla duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kalecimiz İrfan Can Eğribayat'ın değerli babası Ökkeş Eğribayat'ın vefat ettiği haberini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Ökkeş Eğribayat'a Allah'tan rahmet; İrfan Can Eğribayat başta olmak üzere tüm ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA