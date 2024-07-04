Fenerbahçe Kalecisi İrfan Can Eğribayat'ın Acı Günü

Fenerbahçe'nin 26 yaşındaki kalecisi İrfan Can Eğribayat'ın kanser tedavisi gören babası Ökkeş Eğribayat vefat etti.

Son Güncelleme:
Fenerbahçe Kalecisi İrfan Can Eğribayat'ın Acı Günü

Fenerbahçe Futbol Takımı'nın kalecisi İrfan Can Eğribayat'ın babası vefat etti.

Fenerbahçe'nin file bekçisi, babasının vefatını "Canımız babamız Ökkeş Eğribayat'ı kaybettik. Kanserle verdiğimiz mücadeleyi maalesef kazanamadık. Babamız merhum Ökkeş Eğribayat'ı 04.07.2024 (bugün) ikindi namazına müteakip Adana Kabasakal Mezarlığı'nda toprağa vereceğiz. Sevenlerine duyurulur" notuyla duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kalecimiz İrfan Can Eğribayat'ın değerli babası Ökkeş Eğribayat'ın vefat ettiği haberini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Ökkeş Eğribayat'a Allah'tan rahmet; İrfan Can Eğribayat başta olmak üzere tüm ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Ali Koç’tan Kulüpler Birliği İçin Radikal Karar: Hasan Arat Ayrıntısı…Ali Koç’tan Kulüpler Birliği İçin Radikal Karar: Hasan Arat Ayrıntısı…Spor

Kaynak: AA

Etiketler
Fenerbahçe
Son Güncelleme:
Limon ağaçlarıyla ilgili duyulmamış 10 gerçek. Limon ağaçlarının bilinmeyenleri Limon ağaçlarıyla ilgili duyulmamış 10 gerçek. Limon ağaçlarının bilinmeyenleri
Canan Karatay'ın Uzun Bir Yaşam İçin Mutlaka Tüketilmeli Dediği 3 Besin Canan Karatay'ın Uzun Bir Yaşam İçin Mutlaka Tüketilmeli Dediği 3 Besin
Mert Günok: Maçın Penaltılara Kalmasını İstemeyiz Mert Günok: Maçın Penaltılara Kalmasını İstemeyiz
Cenk Tosun'dan TFF Başkanı Büyükekşi'ye Şok Tepki: Elini Sıkmadan Geçti Cenk Tosun'dan TFF Başkanına Şok Tepki
Ali Koç’tan Kulüpler Birliği İçin Radikal Karar: Hasan Arat Ayrıntısı… Kulüpler Birliği İçin Radikal Karar
Milli Güreş Takımı Yıllar Sonra Yeniden Avrupa Şampiyon Oldu Milli Güreş Takımı'ndan Yıllar Sonra Bir İlk
ÇOK OKUNANLAR
Ümit Özdağ'ın CHP Ziyareti Sürpriz Değilmiş! İşte Bugünkü Görüşmede Masaya Yatırılacak Konular İşte Bugünkü Görüşmede Masaya Yatırılacak Konular
Milli Güreş Takımı Yıllar Sonra Yeniden Avrupa Şampiyon Oldu Milli Güreş Takımı'ndan Yıllar Sonra Bir İlk
Sinan Ateş Cinayeti Davasında 4. Gün: Ayşe Ateş, MHP'li 2 Siyasetçinin İsmini İlk Kez Verdi Ayşe Ateş, MHP'li 2 Siyasetçinin İsmini İlk Kez Verdi
Cenk Tosun'dan TFF Başkanı Büyükekşi'ye Şok Tepki: Elini Sıkmadan Geçti Cenk Tosun'dan TFF Başkanına Şok Tepki
'Bitmeyen Proje'nin Maliyeti 4 Yılda Katlandı 'Bitmeyen Proje'nin Maliyeti 4 Yılda Katlandı