Fenerbahçe'ni Nefesi Yetmedi: Tur Altın Sette Gitti

CEV Şampiyonlar Ligi’nde heyecan zirvede! Temsilcimiz Fenerbahçe Medicana, çeyrek final rövanş mücadelesinde İtalya’nın güçlü ekibi Savino Del Bene Scandicci’yi konuk ediyor. İlk maçta deplasmanda aldığı 3-0’lık mağlubiyetin ardından İstanbul’da zorlu rakibini 3-1 yendi. Turun kaderini belirleyecek altın sette ise Scandicci 15-13 yenerek turu geçmeyi başardı.

İtalya'dan Savino Del Bene Scandicci'ye karşı ilk maçı 3-0 kaybeden Fenerbahçe Medicana, rövanşı 3-1 kazandı ve maçı altın sete götürdü.

ALTIN SET LANETİ SÜRÜYOR

Altın seti 15-13 geride tamamlayan Fenerbahçe, CEV Şampiyonlar Ligi'ne çeyrek finalde veda etti.Sarı lacivertliler, CEV Şampiyonlar Ligi'ne üst üste 5 sezonda da çeyrek finalde ve altın sette veda etti.

Fenerbahçe, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda düzenlenecek dörtlü finallere katılma şansını nu sonuçla kaybetti.

Kaynak: Haber Merkezi

