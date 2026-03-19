Fenerbahçe'ni Nefesi Yetmedi: Tur Altın Sette Gitti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İtalya'dan Savino Del Bene Scandicci'ye karşı ilk maçı 3-0 kaybeden Fenerbahçe Medicana, rövanşı 3-1 kazandı ve maçı altın sete götürdü.

ALTIN SET LANETİ SÜRÜYOR

Altın seti 15-13 geride tamamlayan Fenerbahçe, CEV Şampiyonlar Ligi'ne çeyrek finalde veda etti.Sarı lacivertliler, CEV Şampiyonlar Ligi'ne üst üste 5 sezonda da çeyrek finalde ve altın sette veda etti.

Fenerbahçe, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda düzenlenecek dörtlü finallere katılma şansını nu sonuçla kaybetti.

Kaynak: Haber Merkezi