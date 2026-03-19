Fenerbahçe'ni Nefesi Yetmedi: Tur Altın Sette Gitti
CEV Şampiyonlar Ligi’nde heyecan zirvede! Temsilcimiz Fenerbahçe Medicana, çeyrek final rövanş mücadelesinde İtalya’nın güçlü ekibi Savino Del Bene Scandicci’yi konuk ediyor. İlk maçta deplasmanda aldığı 3-0’lık mağlubiyetin ardından İstanbul’da zorlu rakibini 3-1 yendi. Turun kaderini belirleyecek altın sette ise Scandicci 15-13 yenerek turu geçmeyi başardı.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
ALTIN SET LANETİ SÜRÜYOR
Altın seti 15-13 geride tamamlayan Fenerbahçe, CEV Şampiyonlar Ligi'ne çeyrek finalde veda etti.Sarı lacivertliler, CEV Şampiyonlar Ligi'ne üst üste 5 sezonda da çeyrek finalde ve altın sette veda etti.
Fenerbahçe, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda düzenlenecek dörtlü finallere katılma şansını nu sonuçla kaybetti.
Kaynak: Haber Merkezi
Son Güncelleme: