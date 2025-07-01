Fenerbahçeliler Bu Haberle Kahroldu: Nigel Hayes-Davis Yuvadan Uçtu

Fenerbahçe Beko'nun yıldızı Nigel Hayes-Davis'in yuvadan uçtuğu öğrenildi. Yıldız isim NBA'in yolunu tuttu.

Kaynak: Haber Merkezi

Fenerbahçe Nigel Hayes Davis
Fenerbahçeliler Bu Haberle Kahroldu: Nigel Hayes-Davis Yuvadan Uçtu - Resim: 1

Fenerbahçe Beko’nun bu sezon kazandığı Türkiye Kupası, EuroLeague ve Basketbol Süper Ligi şampiyonluklarında büyük pay sahibi olan Nigel Hayes-Davis’ten kahreden haber geldi. Yıldız oyuncunun NBA’e dönmesi kesinleşti.

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Fenerbahçeliler Bu Haberle Kahroldu: Nigel Hayes-Davis Yuvadan Uçtu - Resim: 2

Tarihi bir sezon geride kalırken, Nigel Hayes-Davis’in Fenerbahçe’ye veda edeceği haberi taraftarlar yıktı. 30 yaşındaki Hayes’in NBA Batı Konferansı takımlarından Phoenix Suns, yıldız basketbolcuyla bir yıllık anlaşma sağladığı kaydedildi.

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Fenerbahçeliler Bu Haberle Kahroldu: Nigel Hayes-Davis Yuvadan Uçtu - Resim: 3

EuroLeague'de sezonun takımına seçilen Nigel Hayes-Davis, Final Four ve Türkiye Kupası Finali’nde de en değerli oyuncu seçilmişti.

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