Fenerbahçeli Yıldızın Aşkını İlkin Aydın İlan Etti!

Voleybolun başarılı isimlerinden Elif Şahin ile Kaan Gürbüz hakkındaki aşk dedikoduları doğrulandı. Milli yıldızların ilişkilerini ilk kez paylaşan isim ise Galaatasaray Daikin'in kaptanı İlkin Aydın oldu.

Fulya Açıkel Fulya Açıkel
Fenerbahçeli Yıldızın Aşkını İlkin Aydın İlan Etti!

Sultanlar Ligi ve Efeler Ligi'nde normal sezonun sona ermesiyle milli takım sezonu başladı. Filenin Efeleri ve Filenin Sultanları bu yaz Milletler Ligi turnuvasında Türkiye için ter dökecekken, dün gerçekleştiren A Milli Voleybol Takımları Galası'nda tüm sporcular bir araya geldi. Milli voleybolcular Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Akif Üstündağ'ın ev sahipliğinde toplanırken, yaz sezonuyla ilgili duygularını anlattı.

Voleybolcular, etkinlikten birçok kareyi sosyal medya hesaplarından paylaştı. Bu isimlerden biri olan Galatasaray Daikin'in kaptanı İlkin Aydın'ın yaptığı paylaşım ise sosyal medyayı salladı. Instagram hesabının hikaye kısmından bir paylaşım yapan milli smaçör, yakın arkadaşının aşkını ilan etmiş oldu. Fenerbahçe Medicana'nın pasör çaprazı Kaan Gürbüz ile Eczacıbaşı Dynavit'te forma giyen pasör Elif Şahin ile olan bir fotoğrafını paylaşan Aydın, böylece soru işaretlerine yanıt verdi.

Fenerbahçeli Yıldızın Aşkını İlkin Aydın İlan Etti! - Resim : 1

'BEN STEVE OLDUM'

Aylardır haklarında aşk dedikoduları olan ve birbirlerinin maçlarına gittikleri dikkat çeken 24 yaşındaki Kaan Gürbüz ile Elif Şahin'in ilişkisi ilk kez gözler önüne serildi. Elif Şahin'in yakın arkadaşı olan İlkin Aydın, genç çiftin yanında verdiği pozu paylaşıp "Ben yine Steve oldum arkadaşlar" diyerek bir çiftin yanında tek başına kalan kişileri temsil eden sosyal medya akımına göndermede bulundu.

İlkin Aydın'ın paylaşımı sonrası kendisi, Elif Şahin ve Kaan Gürbüz, X (eski adıyla Twitter) sosyal medya platformundaki spor gündemine girdi. Voleybol takipçilerinin birçoğu bu ikilinin birlikte olduğunu sosyal medya etkileşimlerinden anladıklarını söylerken, bazıları da bu durumdan hiç haberdar olmadıklarını anlattı.

Fenerbahçeli Yıldızın Aşkını İlkin Aydın İlan Etti! - Resim : 2

GENÇ ÇİFTTEN İLK PAYLAŞIM

Sosyal medyadaki ilginin ardından Elif Şahin, kendi Instagram hesabından sevgilisiyle baş başa olduğu bir fotoğrafı hikaye kısmından paylaştı. Milli pasörün beyaz kalp emojisiyle sevgilisini etiketlediği gönderisini Kaan Gürbüz de alıntılayarak aşklarını bir kez daha doğrulamış oldu.

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