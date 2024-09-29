Fenerbahçeli Yıldızdan Galatasaray'ı Yıkan İsme Olay Yorum

Galatasaray’la deplasmanda 3-3 berabere kalan Kasımpaşa’nın son golünü atan Nuno da Costa’nın paylaşımına Fenerbahçeli yıldızdan yorum geldi.

Karşılaşmanın son anlarında beraberliği getiren gole imza atan Nuno da Costa sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Fenerbahçeli Alexander Djiku, Kasımpaşalı yıldızın paylaşımına kalp ve selam duran yüz emojisi ile yorum yaptı.