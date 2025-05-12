Zehra Güneş Paylaştı, Beğeni Butonu Çöktü
Milli voleybolcular Zehra Güneş ve Melissa Vargas, sezonun sona ermesinin ardından soluğu ABD'de aldı. Zehra'dan gelen fotoğraflara binlerce yorum ve beğeni geldi.
Kaynak: Haber Merkezi
A Milli Kadın Voleybol Takımı ve VakıfBank’ın başarılı orta oyuncusu Zehra Güneş, sezonun sona ermesinin ardından soluğu ABD’de aldı. Zehra’ya Fenerbahçe Medicana’nın dünya yıldızı pasör çaprazı Melissa Vargas’ın eşlik etmesi dikkat çekti.
Sezon bitiminde ABD’ye giden Zehra ve Vargas, Kaliforniya’da bulunan Disneyland’e gitti. Yıldız oyuncu sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflarla beğeni üstüne beğeni aldı.
Zehra Güneş, paylaşımına ‘First station: Dream world Disneyland, California’ (İlk durak: Disneyland, Kaliforniya) notunu düştü.
Güneş, post paylaşımlarının ardından bir de hikaye paylaştı. Zehra’nın hikayesi de çok sayıda beğeni aldı.
Başarılı voleybolcu bu sezon VakıfBank ile, Vodafone Sultanlar Ligi’nde şampiyonluk yaşamıştı.