Zehra Güneş Paylaştı, Beğeni Butonu Çöktü

Milli voleybolcular Zehra Güneş ve Melissa Vargas, sezonun sona ermesinin ardından soluğu ABD'de aldı. Zehra'dan gelen fotoğraflara binlerce yorum ve beğeni geldi.

Kaynak: Haber Merkezi

Zehra Güneş Melissa Vargas Fenerbahçe VakıfBank
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Zehra Güneş Paylaştı, Beğeni Butonu Çöktü - Resim: 1

A Milli Kadın Voleybol Takımı ve VakıfBank’ın başarılı orta oyuncusu Zehra Güneş, sezonun sona ermesinin ardından soluğu ABD’de aldı. Zehra’ya Fenerbahçe Medicana’nın dünya yıldızı pasör çaprazı Melissa Vargas’ın eşlik etmesi dikkat çekti.

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Zehra Güneş Paylaştı, Beğeni Butonu Çöktü - Resim: 2

Sezon bitiminde ABD’ye giden Zehra ve Vargas, Kaliforniya’da bulunan Disneyland’e gitti. Yıldız oyuncu sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflarla beğeni üstüne beğeni aldı.

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Zehra Güneş Paylaştı, Beğeni Butonu Çöktü - Resim: 3

Zehra Güneş, paylaşımına ‘First station: Dream world Disneyland, California’ (İlk durak: Disneyland, Kaliforniya) notunu düştü.

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Zehra Güneş Paylaştı, Beğeni Butonu Çöktü - Resim: 4

Güneş, post paylaşımlarının ardından bir de hikaye paylaştı. Zehra’nın hikayesi de çok sayıda beğeni aldı.

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Zehra Güneş Paylaştı, Beğeni Butonu Çöktü - Resim: 5

Başarılı voleybolcu bu sezon VakıfBank ile, Vodafone Sultanlar Ligi’nde şampiyonluk yaşamıştı.

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Zehra Güneş Paylaştı, Beğeni Butonu Çöktü - Resim: 6
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