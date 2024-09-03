Fenerbahçeli Stoper Omar Fayed'in Yeni Adresi Belli Oldu

Fenerbahçeli genç stoper Omar Fayed, Belçika ekiplerinden Beerschot'a kiralandı. 21 yaşındaki Fayed, geçtiğimiz sezonu Novi Pazar'da geçirmişti.

Fenerbahçeli Stoper Omar Fayed'in Yeni Adresi Belli Oldu

Fenerbahçe genç stoperi Omar Fayed'i Beerschot'a kiraladı. Mısırlı savunmacının maaşının büyük bölümünü Belçika ekibi karşılayacak.

Fenerbahçe ve Beerschot Omar Fayed'in kiralık transferi için her konuda anlaşmaya vardı.

Fenerbahçeli Stoper Omar Fayed'in Yeni Adresi Belli Oldu - Resim : 1

OMAR FAYED, BEERSCHOT'A

Omar, cuma gününe kadar ıslak imza için Belçika'ya gidecek. Beerschot, oyuncunun maaşının büyük bir bölümünü ödeyecek.

21 yaşındaki Omar Fayed 2023-24 sezonunu kiralık olarak Novi Pazar'da geçirmişti.

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