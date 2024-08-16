Fenerbahçeli Oyuncu Kayıplara Karıştı: Hukuki Süreç Başlatılacak

Fenerbahçe, takımlarında 1 sezon forma giyen ve geçtiğimiz sezon Brezilya ekibi Gremio'ya kiralık olarak gönderdiği Joao Pedro'dan haber alamıyor. Oyuncunun menajerinin de kendisi ile görüşmediği belirtilerek, Fenerbahçe'nin oyuncu hakkında hukuki süreç başlatacağı iddia edildi.

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Fenerbahçeli Oyuncu Kayıplara Karıştı: Hukuki Süreç Başlatılacak - Resim: 1

Trendyol Süper Lig ekibi Fenerbahçe’nin Joao Pedro’dan haber alamadığı öne sürüldü.

2022 yılında Cagliari'den Fenerbahçe’ye transfer olan ancak beklenen verim alınamadığı için, Sarı lacivertli yönetimin geçen yaz Gremio'ya kiralık gönderdiği Joao Pedro'dan haber alınamıyor.

Kaynak: Gerçek Gündem

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