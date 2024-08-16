Fenerbahçeli Oyuncu Kayıplara Karıştı: Hukuki Süreç Başlatılacak

Trendyol Süper Lig ekibi Fenerbahçe’nin Joao Pedro’dan haber alamadığı öne sürüldü.

2022 yılında Cagliari'den Fenerbahçe’ye transfer olan ancak beklenen verim alınamadığı için, Sarı lacivertli yönetimin geçen yaz Gremio'ya kiralık gönderdiği Joao Pedro'dan haber alınamıyor.

Kaynak: Gerçek Gündem