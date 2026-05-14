Fenerbahçeli Kante, Fransa'nın 2026 Dünya Kupası'na Çağrıldı

Fransa Millî Takımı'nın 26 kişilik 2026 Dünya Kupası kadrosu açıklandı. Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu N'Golo Kante de kadroda yer aldı. Matteo Guendouzi ise kadroya dahil edilmedi.

İŞTE 26 KİŞİLİK O KADRO

Kaleci: Mike Maignan, Brice Samba, Robin Risser

Defans: Dayot Upamecano, William Saliba, Ibrahima Konate, Jules Kounde, Lucas Hernandez, Maxence Lacroix, Malo Gusto, Theo Hernandez

Orta Saha: Adrien Rabiot, Aurelien Tchouameni, N'Golo Kante, Manu Kone, Warren Zaire-Emery

Forvet: Kylian Mbappe, Ousmane Dembele, Michael Olise, Rayan Cherki, Desire Doue, Bradley Barcola, Marcus Thuram, Maghnes Akliouche, Jean-Philippe Mateta

I GRUBU'NDA MÜCADELE EDECEK

2026 Dünya Kupası'nda Fransa; Senegal, Irak ve Norveç ile I Grubu'nda yer alacak.

Fransa, 1998 ve 2018'de iki kez Dünya Kupası'nı kazandı.

Kaynak: Haber Merkezi