Fenerbahçe'den Yeni Transfer: Resmen Açıklandı

Fenerbahçe, Alanyaspor'da forma giyen Oğuz Aydın transferinde prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu.

Fenerbahçe'den Yeni Transfer: Resmen Açıklandı

Fenerbahçe Kulübü, Corendon Alanyasporlu futbolcu Oğuz Aydın'ın transferi için prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu.

İSTANBUL'A GELİYOR

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzün, kendisi ve Corendon Alanyaspor ile prensip anlaşmasına vardığı Oğuz Aydın, sağlık kontrolünden geçmek ve transfer görüşmelerini ilerletmek üzere bu akşam İstanbul'a gelecektir." denildi.

Fenerbahçe'den Yeni Transfer: Resmen Açıklandı - Resim : 1

23 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, geçen sezon Corendon Alanyaspor formasıyla çıktığı 38 maçta 13 gol, 8 asist kaydetti.

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