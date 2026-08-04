Fenerbahçe'den Transferde Bomba Liste! Üç Dünya Yıldızı İçin Harekete Geçildi

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Şampiyonluk hedefi doğrultusunda güçlü bir kadro oluşturmak isteyen Fenerbahçe, transfer çalışmalarını hızlandırdı. İngiliz basınında yer alan iddialara göre sarı-lacivertliler, hücum hattını güçlendirmek için Marcus Rashford, Rafael Leao ve Ismaila Sarr'ı gündemine aldı.

Avrupa futbolunda transfer hareketliliği de tüm hızıyla sürüyor. Almanya Bundesliga ekiplerinden RB Leipzig, Real Madrid'in kadrosuna katmak istediği 19 yaşındaki Fildişili kanat oyuncusu Yan Diomande için bonservis beklentisini belirledi.

DIOMANDE İÇİN HAREKETE GEÇTİ

The Athletic'in haberine göre Diomande'nin Leipzig'in sezon öncesi kampına katılmayacağı belirtilirken, Alman kulübünün genç futbolcu için Real Madrid'den 130 milyon euro talep ettiği aktarıldı. İngiltere'de ise Arsenal, Newcastle United forması giyen Bruno Guimaraes için harekete geçti. Telegraph'ın haberine göre Londra ekibi, 28 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusunun transferi konusunda resmi görüşmelere başladı. Arsenal'in transferi 70-80 milyon sterlin civarında bir bedelle tamamlamayı hedeflediği öne sürüldü.

FORVETTE DURUM NE?

Fenerbahçe cephesinde ise dikkat çeken bir transfer iddiası gündeme geldi. BBC'nin The Sun kaynaklı haberine göre sarı-lacivertliler, iddialı bir kadro oluşturmak amacıyla Marcus Rashford için temas kurdu. İngiliz yıldızın, Fenerbahçe'nin projesi ve Türkiye'deki futbol atmosferi nedeniyle Süper Lig seçeneğine sıcak bakabileceği belirtildi. Geçtiğimiz sezonu Barcelona'da kiralık olarak geçiren ve performansıyla dikkat çeken Rashford'un İspanya macerası ise sona erdi. Barcelona'nın mali şartlar nedeniyle oyuncunun bonservisini alamadığı belirtilirken, Teknik Direktör Hansi Flick'in 28 yaşındaki futbolcu için veda mesajı yayımladığı aktarıldı.

SARR SESLERİ

The Sun'ın haberinde, Fenerbahçe'nin hücum bölgesi için oluşturduğu üç kişilik transfer listesinde Rashford'ın yanı sıra iki yıldız futbolcunun daha bulunduğu ifade edildi. Bu isimlerin AC Milan'ın Portekizli kanat oyuncusu Rafael Leao ve Crystal Palace forması giyen Senegalli futbolcu Ismaila Sarr olduğu kaydedildi. Premier Lig'de transfer gündemi de hareketli. Daily Mail'in haberine göre Liverpool, Tottenham'ın ilgisine rağmen Hollandalı hücum oyuncusu Cody Gakpo'yu kadroda tutmak istiyor ve 27 yaşındaki futbolcunun satışına sıcak bakmıyor.

Sunderland ise West Ham United başta olmak üzere birçok takımın takip ettiği 25 yaşındaki Haitili forvet Wilson Isidor'u takımda tutma kararı aldı. Premier Lig'e yeni yükselen Coventry City'nin ise Chelsea'nin Ukraynalı kanat oyuncusu Mykhailo Mudryk ile ilgilenen üç İngiliz kulübünden biri olduğu öne sürüldü.

Real Madrid'in genç yıldızı Endrick de transfer gündeminin dikkat çeken isimleri arasında yer aldı. 20 yaşındaki Brezilyalı futbolcunun, İtalyan ekibi Roma'nın transfer listesinin üst sıralarında bulunduğu iddia edildi.

Kaynak: Haber Merkezi