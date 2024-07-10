Fenerbahçe'den Transfer Hamlesi: Galatasaray'ın Eski Yıldızının Peşine Düştü

Yeni sezonda mutlak şampiyonluk peşinde olan Fenerbahçe, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Mourinho yönetimindeki sarı-lacivertliler, ezeli rakibi Galatasaray'ın eski yıldınızı kadrosuna katmak için kollarını sıvadı.

Fenerbahçe'den Transfer Hamlesi: Galatasaray'ın Eski Yıldızının Peşine Düştü

Yeni sezon çalışmalarına Portekizli teknik adam Jose Mourinho yönetiminde sürdüren Fenerbahçe, sürpriz bir transfer hamlesine imza atmak için kolları sıvadı. Kanarya, ezeli rakibi Galatasaray'ın eski yıldızını kadrosuna katmak için harekete geçti.

2013-14 sezonundan bu yana Süper Lig'de şampiyonluğa hasret kalan Fenerbahçe, bu sezon Mourinho yönetiminde şampiyonluk özlemini dindirmeyi hedefliyor. Transfer sezonunun açıldığı günden bu yana kadrosuna sadece Levent Mercan ve Çağlar Söyüncü'yü katan sarı-lacivertli ekip, sürpriz bir hamle için kolları sıvadı.

LEMINA İÇİN DEVREYE GİRDİ

A Spor'un haberine göre; Kadro kalitesini artırmayı hedefleyen sarı-lacivertli ekip, Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton forması giyen Mario Lemina için devreye girdi.

Fenerbahçe'den Transfer Hamlesi: Galatasaray'ın Eski Yıldızının Peşine Düştü - Resim : 1

Kanarya'nın tecrübeli orta saha oyuncusunu transfer ederek Fred'in yanına monte etmeyi planladığı öne sürüldü. 2019-2020 sezonunda kiralık Galatasaray formasını terleten 30 yaşındaki orta saha oyuncusunun Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı iddia edildi.

Wolverhampton ile 1 yıllık sözleşmesi kalan Lemina'nın, İngiliz ekibinden ayrılmak istediği belirtildi. Sarı-lacivertli yönetimin tecrübeli orta saha ile ilk teması kurduğu ve yıllık ücret konusunda anlaşma zemini aradığı belirtildi.

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