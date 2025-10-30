Fenerbahçe’den Transfer Atağı! Dev İsmi Kadrosuna Katmak İstiyor

Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi’nde aldığı galibiyetlerle moral bulan Fenerbahçe, transferde gaza bastı. İddiaya göre, futboldan Sorumlu Yönetici Ertan Torunoğulları, 17 milyon euroluk yıldız isimle bir görüşme gerçekleştirdi.

Fenerbahçe’den Transfer Atağı! Dev İsmi Kadrosuna Katmak İstiyor
UEFA Avrupa Ligi’nde Nice’yi 2-1, Stuttgart’ı ise 1-0 mağlup ederek moral depolayan Fenerbahçe, bu performansını Süper Lig’e de yansıttı.

Sarı-lacivertliler, ligde önce Fatih Karagümrük’ü 2-1 yendi, ardından deplasmanda Gaziantep FK’yı 4-0 gibi net bir skorla mağlup etti.

GÖZLER BEŞİKTAŞ DERBİSİNDE

Son haftalarda sergilediği performansla dikkat çeken Fenerbahçe, Beşiktaş derbisini kazanarak çıkışını sürdürmeyi hedefliyor. Teknik heyet bir yandan derbiye hazırlanırken, yönetim de transfer çalışmalarına hız verdi.

SARAN’DAN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada planlı ilerlemenin önemine vurgu yaptı. Saran, “Şampiyonluk, sadece transferle değil, doğru analiz ve doğru planlamayla kazanılır. Bugün geldiğimiz noktada hedefimiz, kısa vadede mevcut kadronun performansını en üst seviyeye çıkarmak; lige verilecek arada da takımımızın ihtiyaçları doğrultusunda doğru ve nokta atışı hamleleri yapmaktır” demişti.

ORTA SAHAYA TAKVİYE, GÜNDEMDE FORVET VAR

Yönetim öncelikli olarak merkez orta saha bölgesine transfer yapmayı planlıyor.
Eğer uygun koşullar oluşursa, forvet hattına da takviye yapılması gündemde.
Bu çalışmaları Futbol Şubesi’nden sorumlu yönetici Ertan Torunoğulları koordine ediyor.

FENERBAHÇE’DEN MERİH DEMİRAL HAMLESİ

Gazeteci Sercan Hamzaoğlu’nun haberine göre, Ertan Torunoğulları, Suudi Arabistan temsilcisi Al-Ahli forması giyen milli savunmacı Merih Demiral ve menajeri Cenk Melih Yazıcı ile bir görüşme gerçekleştirdi.

‘SEZON SONU SENİ İSTİYORUZ’

Habere göre Torunoğulları, Merih’le yaptığı Facetime görüşmesinde “Bizimle görüşmeden kimseye imza atma, sezon sonu seni istiyoruz” dedi.

Sezon sonunda kulübüyle olan sözleşmesi sona erecek olan Merih Demiral’ın da yeniden Fenerbahçe forması giymeye sıcak baktığı öğrenildi.

