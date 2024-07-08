Fenerbahçe'den Trabzonsporlulara Saç Baş Yolduracak Transfer Harekatı

Yeni sezonun kadro planlaması kapsamında transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe’nin, geçen sezon kiralık olarak forma giydiği Trabzonspor’da harikalar yaratan Paul Onuachu’ya kancayı taktı.

Yeni sezon hazırlıklarına Avusturya’nın Graz kentinde devam eden sarı-lacivertli ekip, transfer çalışmalarına da hız kazandırdı. Owngoalnigeria'nın haberine göre, Fenerbahçe’nin Trabzonspor’un yıldızı Onuachu’yu kadrosuna katmak için kolları sıvadığı iddia edildi.

MOURINHO ISRARCI

Onuachu’nun transfer edilmesinde, efsane teknik direktör Jose Mourinho’nun çok ısrarcı olduğu öne sürüldü. Trabzonspor’un da eski oyuncusu için pazarlıkta olduğu ancak, Premier Lig ekibi Southampton ile süren pazarlıklarda Fenerbahçe’nin öne olduğu belirtildi.

İngiliz ekibinin Onuachu için 15 milyon Euro talep ettiği bildirildi.