Fenerbahçe'den Tarihi İmza... Kante'nin Maliyeti Dudak Uçuklattı

Fenerbahçe’nin dünya yıldızı N’Golo Kante için kasadan çıkacak toplam tutar netleşti. Sarı-lacivertlilerin 2,5 yıllık anlaşmasının maliyeti belli oldu.

Son Güncelleme:
Fenerbahçe'den Tarihi İmza... Kante'nin Maliyeti Dudak Uçuklattı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Fenerbahçe’nin kadrosuna kattığı Fransız yıldız N’Golo Kante’nin sarı-lacivertli kulübe toplam maliyeti 41,9 milyon euro olarak açıklandı. Kulüp, transferin finansal detaylarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na bildirdi. Buna göre 34 yaşındaki futbolcuya 14,4 milyon avro imza parası ödenecek. Kante, 2025-2026 sezonu için 5,5 milyon avro maaş alacak, sonraki iki sezon içinse yıllık 11 milyon avro kazanacak.

Fenerbahçe'den Tarihi İmza... Kante'nin Maliyeti Dudak Uçuklattı - Resim : 1

TARİHİ TRANSFER

Özel uçakla saat 21.30’da Sabiha Gökçen Havalimanı’na iniş yapması beklenen yıldız oyuncu, Fenerbahçe tarihinin en maliyetli transferlerinden biri olarak kayıtlara geçti.

Talisca’dan Fenerbahçe'ye Sürpriz: Kimse Bunu BeklemiyorduTalisca’dan Fenerbahçe'ye Sürpriz: Kimse Bunu BeklemiyorduSpor

Fenerbahçe Transfer Krizini Aştı: Nesyri Gitti, Kante GeliyorFenerbahçe Transfer Krizini Aştı: Nesyri Gitti, Kante GeliyorSpor

Kante’den Al Ittihad’a Fenerbahçe İçin RestKante’den Al Ittihad’a Fenerbahçe İçin RestSpor

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Fenerbahçe
Son Güncelleme:
Beşiktaş Transferi KAP'a Bildirdi: Hyeon-Gyu Oh, İstanbul'da Hyeon-Gyu Oh, Beşiktaş İçin İstanbul'da
Talisca’dan Fenerbahçe'ye Sürpriz: Kimse Bunu Beklemiyordu Talisca’dan Fenerbahçe'ye Büyük Sürpriz
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
Icardi Galatasaray'dan Ayrılacak Mı? Beklenen Resmi Açıklama Geldi: Okan Buruk... Takımdan Ayrılıyor Mu? Resmi Açıklama Geldi
ÇOK OKUNANLAR
Kredi Kartı Limit Düzenlemesinde Yeni Karar! İki Harcama Grubu Etkilenmeyecek Kredi Kartı Limit Düzenlemesinde Yeni Karar!
Konya'da Feci Kaza! Araçtan İnenler Kurtuldu, İçeride Kalan Hayatını Kaybetti Konya'da Feci Kaza! Araçtan İnenler Kurtuldu, İçeride Kalan Hayatını Kaybetti
Kentsel Dönüşümde Yeni Kurallar: İtiraz Edenin Evi Satılacak Kentsel Dönüşümde Yeni Kurallar: İtiraz Edenin Evi Satılacak
Sarıyer'de Şüpheli Ölüm: 12 Yaşındaki Çocuk 30. Kattan Düştü! Annenin İfadesi Ortaya Çıktı Sarıyer'de Şüpheli Ölüm: 12 Yaşındaki Çocuk 30. Kattan Düştü! Annenin İfadesi Ortaya Çıktı
Dilek İmamoğlu'nun Kardeşi Gözaltına Alındı Dilek İmamoğlu'nun Kardeşi Gözaltına Alındı