Fenerbahçe'den Tarihi İmza... Kante'nin Maliyeti Dudak Uçuklattı

Fenerbahçe’nin kadrosuna kattığı Fransız yıldız N’Golo Kante’nin sarı-lacivertli kulübe toplam maliyeti 41,9 milyon euro olarak açıklandı. Kulüp, transferin finansal detaylarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na bildirdi. Buna göre 34 yaşındaki futbolcuya 14,4 milyon avro imza parası ödenecek. Kante, 2025-2026 sezonu için 5,5 milyon avro maaş alacak, sonraki iki sezon içinse yıllık 11 milyon avro kazanacak.

TARİHİ TRANSFER

Özel uçakla saat 21.30’da Sabiha Gökçen Havalimanı’na iniş yapması beklenen yıldız oyuncu, Fenerbahçe tarihinin en maliyetli transferlerinden biri olarak kayıtlara geçti.

