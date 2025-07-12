Fenerbahçe'den Taraftarı Havalara Uçuran Hamle! İngiltere'de Temaslar Başladı

Transferde gaza basan Fenerbahçe'den kritik bir hamle geldi. Sarı-lacivertli ekip Tottenham'ın yıldızı için İngiltere'ye temsilci gönderdi.

Kaynak: Haber Merkezi

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Fenerbahçe'den Taraftarı Havalara Uçuran Hamle! İngiltere'de Temaslar Başladı - Resim: 1

Geçen sezon şampiyonluğu Galatasaray’a kaptıran Fenerbahçe, gelecek sezon için iddialı bir kadro kurarak işi şansa bırakmak istemiyor.

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Fenerbahçe'den Taraftarı Havalara Uçuran Hamle! İngiltere'de Temaslar Başladı - Resim: 2

Sarı-lacivertli ekip ilk transferini Al-Nassr’dan Jhon Duran ile yaparken, PSG’den Milan Skriniar ve Marco Asensio’yu da kadrosuna katmaya çok yakın...

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Fenerbahçe'den Taraftarı Havalara Uçuran Hamle! İngiltere'de Temaslar Başladı - Resim: 3

Öte yandan orta sahaya da dinamizm getirmek isteyen Fenerbahçe’nin Tottenham'ın Malili orta sahası Yves Bissouma için de harekete geçtiği öğrenildi.

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Fenerbahçe'den Taraftarı Havalara Uçuran Hamle! İngiltere'de Temaslar Başladı - Resim: 4

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu, Fenerbahçe’nin yetkilendirdiği bir temsilcinin de Bissouma’nın transfer görüşmek üzere İngiltere’nin başkenti Londra’ya gittiğini yazdı.

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Fenerbahçe'den Taraftarı Havalara Uçuran Hamle! İngiltere'de Temaslar Başladı - Resim: 5

Bissouma’nın takıma katılmasıyla Amrabat’la da yolların ayrılması bekleniyor.

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