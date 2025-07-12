Fenerbahçe'den Taraftarı Havalara Uçuran Hamle! İngiltere'de Temaslar Başladı
Transferde gaza basan Fenerbahçe'den kritik bir hamle geldi. Sarı-lacivertli ekip Tottenham'ın yıldızı için İngiltere'ye temsilci gönderdi.
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Geçen sezon şampiyonluğu Galatasaray’a kaptıran Fenerbahçe, gelecek sezon için iddialı bir kadro kurarak işi şansa bırakmak istemiyor.
Sarı-lacivertli ekip ilk transferini Al-Nassr’dan Jhon Duran ile yaparken, PSG’den Milan Skriniar ve Marco Asensio’yu da kadrosuna katmaya çok yakın...
Öte yandan orta sahaya da dinamizm getirmek isteyen Fenerbahçe’nin Tottenham'ın Malili orta sahası Yves Bissouma için de harekete geçtiği öğrenildi.
Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu, Fenerbahçe’nin yetkilendirdiği bir temsilcinin de Bissouma’nın transfer görüşmek üzere İngiltere’nin başkenti Londra’ya gittiğini yazdı.
Bissouma’nın takıma katılmasıyla Amrabat’la da yolların ayrılması bekleniyor.