Fenerbahçe'den Sürpriz Transfer

Fenerbahçe, sezon öncesi renklerine bağladığı Hırvat oyuncu Luka Samanic ile oyuncunun sağlık problemleri nedeniyle yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Yerine ise İspanyol ekibi Girona’dan Khem Birch'i transfer etti.

Fenerbahçe Beko, son yaptığı duyuruda "Khem Birch Fenerbahçe Beko’da" dedi. Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, uzun yıllar süren NBA kariyerinin ardından son olarak İspanyol temsilcisi Girona’nın formasını giyen Kanadalı pivot Khem Birch (2.06, 1992) ile 1 yıllık anlaşmaya vardı."

NE OLMUŞTU?

Fenerbahçe dün Samanic ile ilgili "Luka Samanic, kişisel nedenlerden ötürü kulübümüzden izin alarak 6 Eylül Cuma günü ülkesine gitmiştir. Süreç şube yetkililerimizce yakından takip edilmekte olup, oyuncumuzun durumuna ilişkin gerekli bilgilendirme ilerleyen günlerde yapılacaktır" duyurusunu yapmıştı. Fenerbahçe'nin, sağlık problemleri sebebiyle Hırvat uzunla yollarını ayırması bekleniyor.

KHEM BIRCH KİMDİR?

28 Eylül 1992 tarihinde Montreal, Kanada’da dünyaya gelen 2.06 boyundaki oyuncu, pivot pozisyonunda forma giyiyor. Birch, kolej kariyerinde Pittsburgh (2011-12) ve UNLV (2012-2014) formaları giydi. Kolej yıllarında özellikle savunma performansıyla ön plana çıkan Khem Birch, 2014 yazında draft edilmemesine rağmen NBA ekiplerinden Miami Heat ile sözleşme imzaladı ve aynı sezonu Gelişim Ligi ekiplerinden Sioux Falls Skyforce ile tamamladı. Birch, bu sezonda Gelişim Ligi’nin en iyi çaylak beşi ve en iyi savunma beşinde kendisine yer buldu. 2015 yazında Avrupa tecrübesine ülkemizde başlayan Birch, Uşak Sportif formasıyla oldukça başarılı bir yıl geçirdi. Khem Birch, bu sezonda 10.5 sayı, 9.1 ribaund, 1.3 blok ortalamaları tutturdu.



Uşak'taki başarılı performansıyla EuroLeague takımlarının dikkatini çeken Kanadalı pivot, 2016 yazında Olympiakos’un yolunu tuttu. Deneyimli oyuncu, 2016-17 sezonunu Pire ekibinde geçirirken EuroLeague sahnesindeki ilk yılında 37 maçta forma giyerek 7.3 sayı, 5.6 ribaund, 1.0 blok ve 10.8 verimlilik puanı istatistikleri yakaladı. Olympiakos ile EuroLeague’de final oynama başarısı gösteren Birch, aynı zamanda Yunanistan Ligi’nin en iyi savunma beşinde de kendisine yer buldu. Avrupa’da kariyerini hızla yükselten Kanadalı uzun, 2017 yazında ise NBA’nın yolunu tuttu. Bu dönemde Orlando Magic ile sözleşme imzalayan Khem Birch, 2021 yılının Nisan ayına dek bu ekibin formasını giydi. 2021’de Toronto’ya transfer olan Khem Birch, 2023 yılının Şubat ayına dek bu takımda oynadı ve ardından San Antonio Spurs’e takaslandı.



Spurs macerası kısa süren ve serbest kaldıktan sonra 2023-24 sezonunun ortasında tekrar Avrupa'ya dönen Khem Birch, son olarak İspanya Ligi ekiplerinden Girona’nın formasını giyiyordu. ACB serüveninde 12 maça çıkan Khem Birch, bu müsabakalarda 8.8 sayı, 5.6 ribaund, 0.8 blok ortalamaları yakaladı. Birch, uzun yıllar süren NBA kariyerinde ise tam 298 müsabakada boy gösterdi ve 5.0 sayı, 4.4 ribaund, 1 asist ortalamalarına erişti. Başarılı oyuncu, aynı zamanda uzun süredir Kanada Milli Takımı'nın da formasını giyiyor. Birch, son olarak ülkesinin çoğunlukla NBA oyuncularından kurulu 2024 Olimpiyat Oyunları kadrosunda da kendisine yer buldu. Atletizmi ve özellikle savunmadaki katkısıyla dikkat çeken Khem Birch hem NBA’de hem de Avrupa'da önemli deneyime sahip bir uzun.

Kaynak: Gerçek Gündem