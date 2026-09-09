Fenerbahçe'den Stadyum Hamlesi! Kapasite 64 Bine, Gelir 25 Milyon Euro Artacak

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Fenerbahçe Kulübü, iç saha maçlarına ev sahipliği yapan Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi için kapasite artırma projesini başlattı. Çalışmaların tamamlanmasıyla stadyumun 64 bin kişilik kapasiteye ulaşması planlanıyor.

İZİNLER ALINDIKTAN SONRA ÇALIŞMALAR BAŞLAYACAK

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ile yönetim kurulu üyeleri, geçtiğimiz günlerde Dolmabahçe’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptıkları görüşmede stadın büyütülmesi ve modernize edilmesine yönelik projenin ayrıntılarını sundu. Gerekli izin sürecinin tamamlanmasının ardından inşaat çalışmalarına başlanacak. Projeyle birlikte stadyumun mimari yapısında kapsamlı değişiklikler yapılması öngörülüyor.

ÇATI 6 METRE YÜKSELTİLECEK

Çalışmaların ilk aşamasında temel imalatlarına geçilecek. Ardından çelik imalatların siparişleri verilecek ve betonarme işlemlerinin tamamlanmasıyla çelik ayakların montajı yapılacak. Projenin dikkat çeken bölümlerinden biri olan çatı yükseltme işleminde mevcut çatının özel krikolar kullanılarak yaklaşık 6 metre yukarı taşınması planlanıyor. Çatı çalışmalarının ardından kale arkalarına yeni tribünler yapılacak. Bu alanlara 52 yeni loca eklenmesi planlanırken, Maraton ve Fenerium tribünlerinde de genişletme çalışmaları gerçekleştirilecek.

50 MİLYON EURO YATIRIM

Projenin yaklaşık 50 milyon euroya mal olması bekleniyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla stadyum kapasitesinin 64 bine yükseltilmesi ve kulübün mevcut gelirlerine ek olarak yıllık yaklaşık 25 milyon euro gelir elde etmesi hedefleniyor. Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Nihat Özbağı, kapasite artışı projesinin tamamlanarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunulduğunu belirtti. Özbağı, projeye verilen destek nedeniyle teşekkür etti.

25 MİLYON EUROLUK ARTIŞ BEKLENİYOR

İnşaat süresince karşılaşmaların stadyumda oynanabileceğini belirten Özbağı, ancak çatının yükseltilmesi sırasında birkaç maçın başka statlarda gerçekleştirilmesinin söz konusu olabileceğini söyledi. İş programına göre inşaatın 12 ayda tamamlanmasının planlandığını aktaran Özbağı, sezon sonunda belirli bir aşamaya ulaşmayı hedeflediklerini ifade etti. Yaklaşık 50 milyon euroluk yatırımın sponsorların desteğiyle ve kulübün mevcut bütçesine ek yük getirmeden gerçekleştirilmesinin planlandığı belirtildi. Özbağı, proje tamamlandığında yıllık gelirlerde yaklaşık 25 milyon euroluk artış beklediklerini kaydetti.

Kaynak: Haber Merkezi