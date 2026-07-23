Fenerbahçe’den Resmi Mahmut Uslu Açıklaması: 6 Koltuk Değişti, İşte İstifa Nedeni

Fenerbahçe Futbol A.Ş. Olağanüstü Genel Kurulu tamamlanarak yönetim kurulu yeniden yapılandırıldı; kulüp, Mahmut Uslu'nun genç isimlerin önünü açmak amacıyla görev almadığını ve kulüpteki diğer görevine devam ettiğini açıkladı.

Son Güncelleme:
Fenerbahçe’den Resmi Mahmut Uslu Açıklaması: 6 Koltuk Değişti, İşte İstifa Nedeni
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Fenerbahçe Futbol A.Ş., şok istifalar sonrası bugün gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul toplantısının ardından yönetim kurulu yapılanmasında köklü bir değişikliğe gidildiğini resmen duyurdu. Önceki yönetim kurulundan ayrılan altı ismin yerine yeni üyelerin seçilmesiyle birlikte, Başkan Aziz Yıldırım liderliğindeki 13 kişilik yeni yönetim kurulu listesi netleşti.

MAHMUT USLU KRİZİNE RESMİ AÇIKLAMA

Yönetim kurulu listesinde yer almaması sarı-lacivertli camiada geniş yankı uyandıran kulübün sembol ismi Mahmut Uslu hakkında resmi açıklama yapıldı. Fenerbahçe, Uslu'nun ayrılığının bir krizden değil, kurumsal bir vizyondan kaynaklandığını belirtti.

Yapılan açıklamada, "Genç isimlere görev ve sorumluluk alanı açılması yönündeki yaklaşımı doğrultusunda, Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu’nun yeni döneminde görev almamayı tercih eden Sayın Mahmut Uslu, Fenerbahçe Spor Kulübü’ndeki görevine devam etmektedir" denildi.

6 İSİM GİTTİ, YENİ KURMAYLAR SEÇİLDİ

KAP'a bildirilen istifaların ardından acil koduyla toplanan Olağanüstü Genel Kurul'da, görevden ayrılan 6 üyenin yerine jet hızıyla yeni seçim yapıldı. Seçimlerin tamamlanmasıyla birlikte Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin yönetim yapısı Barış Göktürk’ün Başkan Yardımcılığı unvanıyla yeniden oluşturuldu. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ise resmi makamların onay sürecinin ardından tescil edilerek kamuoyuyla paylaşılacağı aktarıldı.

İşte Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin Yeni Yönetim Kurulu Listesi:

  • Aziz Yıldırım (Yönetim Kurulu Başkanı)
  • Barış Göktürk (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı)
  • Nihat Özbağı
  • Cihan Kamer
  • Tanju Kaya
  • Mehmet Selim Kosif
  • Özgür Peker
  • Mustafa Çağlar
  • Fatih Öztürk
  • Feridun Geçgel
  • Batuhan Özdemir
  • Yusuf Buğra Tanık
  • Mehmet Aydın
Son Güncelleme:
Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nde Yarı Finalde Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nde Yarı Finalde
Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor
Fenerbahçe Yönetiminde Şok Deprem: Aziz Yıldırım’ın Sağ Kolu Dahil 7 İsim İstifa Etti Aziz Yıldırım’ın Sağ Kolu Dahil 7 İsim İstifa Etti
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
ÇOK OKUNANLAR
Gülistan Doku Soruşturmasında Yeni Gelişme: Eski Valinin Telefonu Açıldı 2 Kritik İsim Gözaltına Alındı Gülistan Doku Soruşturmasında Yeni Gelişme
SGK Son Dakika Duyurdu: Milyonlarca Emeklinin Enflasyon Farkı Hesaplara Yatıyor Milyonlarca Emeklinin Enflasyon Farkı Hesaplara Yatıyor
Bahçeli’den Siyasette Kartları Karacak 'Yeni Parti' Çıkışı: 'Hazine Yardımı Vekil Sayısına Göre Dağıtılsın' Bahçeli’den Siyasette Kartları Karacak 'Yeni Parti' Çıkışı
Yeni Parti İçin Kritik Gün: CHP'li Vekiller Toplu İstifa Edecek Yeni Parti İçin Kritik Gün: CHP'li Vekiller Toplu İstifa Edecek
Özgür Özel Cephesinden Hazine Önerisine Jet Yanıt Özgür Özel Cephesinden Hazine Önerisine Jet Yanıt