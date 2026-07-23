Fenerbahçe’den Resmi Mahmut Uslu Açıklaması: 6 Koltuk Değişti, İşte İstifa Nedeni

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Fenerbahçe Futbol A.Ş., şok istifalar sonrası bugün gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul toplantısının ardından yönetim kurulu yapılanmasında köklü bir değişikliğe gidildiğini resmen duyurdu. Önceki yönetim kurulundan ayrılan altı ismin yerine yeni üyelerin seçilmesiyle birlikte, Başkan Aziz Yıldırım liderliğindeki 13 kişilik yeni yönetim kurulu listesi netleşti.

MAHMUT USLU KRİZİNE RESMİ AÇIKLAMA

Yönetim kurulu listesinde yer almaması sarı-lacivertli camiada geniş yankı uyandıran kulübün sembol ismi Mahmut Uslu hakkında resmi açıklama yapıldı. Fenerbahçe, Uslu'nun ayrılığının bir krizden değil, kurumsal bir vizyondan kaynaklandığını belirtti.

Yapılan açıklamada, "Genç isimlere görev ve sorumluluk alanı açılması yönündeki yaklaşımı doğrultusunda, Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu’nun yeni döneminde görev almamayı tercih eden Sayın Mahmut Uslu, Fenerbahçe Spor Kulübü’ndeki görevine devam etmektedir" denildi.

6 İSİM GİTTİ, YENİ KURMAYLAR SEÇİLDİ

KAP'a bildirilen istifaların ardından acil koduyla toplanan Olağanüstü Genel Kurul'da, görevden ayrılan 6 üyenin yerine jet hızıyla yeni seçim yapıldı. Seçimlerin tamamlanmasıyla birlikte Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin yönetim yapısı Barış Göktürk’ün Başkan Yardımcılığı unvanıyla yeniden oluşturuldu. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ise resmi makamların onay sürecinin ardından tescil edilerek kamuoyuyla paylaşılacağı aktarıldı.

İşte Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin Yeni Yönetim Kurulu Listesi: