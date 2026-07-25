Fenerbahçe'den Rafael Leao ve Ermedin Demirovic Açıklaması

Fenerbahçe Kulübü, Stuttgart forması giyen Ermedin Demirovic'le ilgilendikleri yönündeki haberler ile Rafael Leao'ya da toplam 100 milyon Euro'yu bulan bir teklif yaptıkları iddiasını yalanladı.

Son Güncelleme:
Fenerbahçe'den Rafael Leao ve Ermedin Demirovic Açıklaması
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Fenerbahçe Kulübü, son dönemde basında çıkan Ermedin Demirovic ve Rafael Leao iddialarını yalanladı.

Sarı-lacivertli kulübün resmi internet sitesinde yer alan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bugün basına yansıyan, Stuttgart forması giyen Ermedin Demirović ile Kulübümüzün ilgilendiği yönündeki haberler tamamen asılsızdır. Fenerbahçe Spor Kulübü’nün söz konusu oyuncuyla ilgili herhangi bir transfer girişimi bulunmamaktadır.

Aynı şekilde, Rafael Leão için bonservis bedeli ve maaşıyla birlikte yaklaşık 100 milyon Euro tutarında bir teklif yaptığımız yönündeki iddialar da gerçeği yansıtmamaktadır. Oyuncuya ya da kulübüne bu yönde herhangi bir teklif yapılmamıştır.

Tek odağımız, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu’nda Górnik Zabrze ile oynayacağımız rövanş karşılaşması ve bu turu geçmektir.

Bu süreçte, gerçekleşmemiş transfer girişimlerini gerçekleşmiş gibi gösteren ya da gündemimizde yer almayan oyuncular üzerinden üretilen spekülatif haberlerle taraftarlarımızın odağını dağıtmaya yönelik iddialara itibar edilmemesini önemle rica ediyoruz.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız."

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Fenerbahçe
Son Güncelleme:
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
Ahbap'a Kim Ne Kadar Bağış Yaptı? İşte İsim İsim Bağış Tutarları Ahbap'a Kim Ne Kadar Bağış Yaptı?
İsmail Kartal Kararını verdi! Asensio Rövanşta İlk 11'de Yer Alacak İsmail Kartal'dan Asensio Kararı
ÇOK OKUNANLAR
Gülistan Doku Soruşturmasında Sıcak Gelişme: Eski Valinin Eşi Handan Sonel Tutuklandı Eski Vali Tuncay Sonel'in Eşi Tutuklandı
Trump'tan Beklenmedik Açıklama: Başkanlık Seçimlerinde Üçüncü Kez Aday Olacak mı? Trump'tan Beklenmedik Açıklama: Başkanlık Seçimlerinde Üçüncü Kez Aday Olacak mı?
AKOM ve Meteoroloji Peş Peşe Uyardı: 35 İlde Turuncu ve Sarı Alarm Verildi! ‘Afete Dönüşme İhtimali Var’ 35 İlde Turuncu ve Sarı Alarm! ‘Afete Dönüşme İhtimali Var’
Sağanak Ankara ve İstanbul'u Vurdu: Yollar Çöktü, Su Baskınları Hayatı Felç Etti Sağanak Ankara ve İstanbul'u Vurdu
Eyüpsultan'da Yolcu Otobüsü ve Otomobil Kaza Yaptı: Yaralılar Var Eyüpsultan'da Yolcu Otobüsü ve Otomobil Kaza Yaptı