Fenerbahçe’den Prim İddialarına Sert Yanıt

Fenerbahçe, Trabzon dönüşü uçakta yaşandığı iddia edilen prim konuşmalarına ilişkin sessizliğini bozdu. Kulüp, konuşmayı dışarıya taşıyan kişiyle yolların ayrıldığını ve takımın odağının sadece maçlar ve hedefler olduğunu açıkladı.

Fenerbahçe, Trabzonspor maçı sonrası uçakta yaşandığı öne sürülen prim tartışmalarıyla ilgili sessizliğini bozdu. Kulüpten yapılan açıklamada, söz konusu diyalogların bağlamından koparılarak servis edildiği, normal bir iletişimin parçası olduğu ve oyuncuların hedef gösterilmesine izin verilmeyeceği belirtildi.

Açıklamada, kulüpte belirlenen prim sistemi doğrultusunda tüm ödemelerin eksiksiz yapıldığı vurgulandı. Ayrıca konuşmayı dışarıya taşıyan personelin görevine son verildiği kaydedildi. Fenerbahçe, teknik direktör Domenico Tedesco önderliğinde oyuncularıyla birlikte sezonun geri kalanında hedeflerine odaklanmaya devam edeceğini duyurdu.

Kaynak: Haber Merkezi

Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
