Fenerbahçe’den Prim İddialarına Sert Yanıt

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Fenerbahçe, Trabzonspor maçı sonrası uçakta yaşandığı öne sürülen prim tartışmalarıyla ilgili sessizliğini bozdu. Kulüpten yapılan açıklamada, söz konusu diyalogların bağlamından koparılarak servis edildiği, normal bir iletişimin parçası olduğu ve oyuncuların hedef gösterilmesine izin verilmeyeceği belirtildi.

Açıklamada, kulüpte belirlenen prim sistemi doğrultusunda tüm ödemelerin eksiksiz yapıldığı vurgulandı. Ayrıca konuşmayı dışarıya taşıyan personelin görevine son verildiği kaydedildi. Fenerbahçe, teknik direktör Domenico Tedesco önderliğinde oyuncularıyla birlikte sezonun geri kalanında hedeflerine odaklanmaya devam edeceğini duyurdu.

Kamuoyunun Dikkatine



Son günlerde kamuoyuna yansıyan ve yaklaşık bir ay önce Trabzon maçı dönüşünde uçakta geçtiği iddia edilen diyaloglara ilişkin bazı ifadelerin, bağlamından koparılarak farklı bir amaçla servis edildiğini görmekteyiz.



Söz konusu diyalog, aile içinde,… pic.twitter.com/08MFFtf9Vw — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) March 18, 2026

Kaynak: Haber Merkezi