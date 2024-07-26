Fenerbahçe'den Paris 2024 Paylaşımı: 'Attığımız Her Kulaçta, Çektiğimiz Her Kürekte...'

Paris'in ev sahipliğinde gerçekleşecek olan 33. Yaz Olimpiyatları için geri sayım başladı. Açılış töreni bugün Seine Nehri'nde gerçekleştirilecek olan olimpiyatlarla ilgili Fenerbahçe'den paylaşım geldi.

Fenerbahçe'den Paris 2024 Paylaşımı: 'Attığımız Her Kulaçta, Çektiğimiz Her Kürekte...'

Paris'in ev sahipliğinde gerçekleşecek 33. Yaz Olimpiyatları'nın açılış töreni bugün Seine Nehri'nde gerçekleştirilecek.

Türkiye, 101 sporcuyla Olimpiyat oyunlarında madalya mücadelesi verecek.

Fenerbahçe, 2024 Paris Olimpiyatları'nın başlamasına kısa bir süre kala kulübün sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Sarı-lacivertli kulübün paylaşımında, "Fenerbahçe Spor Kulübü olarak Attığımız her kulaçta, Koştuğumuz her yarışta, Vurduğumuz her topta, Çektiğimiz her kürekte, Arkamıza aldığımız her rüzgârda, Ringe çıktığımız her anda, Atamızın bize mirası olan bu güzel ülke için çalışıyoruz!" ifadeleri yer aldı.

Fenerbahçe, 2024 Paris Olimpiyatları'nda 27 sporcuyla oyunlara Türkiye'den en fazla sporcu gönderen kulüp oldu.

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