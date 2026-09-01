Fenerbahçe'den Oosterwolde Açıklaması: Sol Bacağından Operasyon Geçirdi

Fenerbahçe'nin Hollandalı savunma oyuncusu Jayden Oosterwolde sol bacak arka adalesinden bir operasyon geçirdi. Oosterwolde'nın Roma'ya transferi sağlık kontrollerinden geçememesi sebebiyle son anda iptal olmuştu.

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Fenerbahçe'den Oosterwolde Açıklaması: Sol Bacağından Operasyon Geçirdi
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Fenerbahçe'de Roma'ya transferi son anda gerçekleşmeyen ve sarı lacivertli takımda kalan Jayden Oosterwolde, sol bacak arka adalesindeki sakatlığı sebebiyle Finlandiya'da ameliyat edildi.

KULÜPTEN AÇIKLAMA GELDİ

Fenerbahçe'den, Hollandalı futbolcunun sağlık durumuyla ilgili olarak yapılan açıklama şöyle:

"Futbolcumuz Jayden Oosterwolde, sol bacak arka adalesindeki sakatlığı sebebiyle bugün Finlandiya’da, sakatlığı konusunda uzman bir hekim tarafından başarılı bir operasyon geçirmiştir.

Oyuncumuzun sağlık durumuna ilişkin yurt içi ve yurt dışında alanında uzman hekimlerle kapsamlı değerlendirmeler gerçekleştirilmiş; cerrahi ve cerrahi dışı tedavi seçenekleri tüm yönleriyle ele alınmıştır.

Uzman görüşleri doğrultusunda yapılan değerlendirmeler ve futbolcumuzun da görüşü neticesinde, uzun vadede oyuncumuzun sağlığı ve sportif kariyeri açısından en uygun tedavi yönteminin cerrahi müdahale olduğuna karar verilmiştir.

Futbolcumuzun tedavi ve rehabilitasyon süreci sağlık ekibimiz tarafından yakından takip edilecektir.

Jayden Oosterwolde’ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıklı bir şekilde sahalara dönmesini diliyoruz."

Kaynak: DHA

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