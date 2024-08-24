Fenerbahçe'den Olaylı Göztepe Maçıyla İlgili Yeni Açıklama! 54 Kişi Hakkında Suç Duyurusu

Fenerbahçe, Süper Lig'in 2. haftasında oynanan Göztepe maçındaki saha olaylarıyla ilgili, 54 kişi hakkında 6222 sayılı yasa kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

Fenerbahçe'den Olaylı Göztepe Maçıyla İlgili Yeni Açıklama! 54 Kişi Hakkında Suç Duyurusu

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında oynanan Göztepe maçında yaşanan olaylarla ilgili kulübün sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yayınladı.

Açıklamada, maçta yaşanan olaylar nedeniyle 54 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulduğu belirtilerek, "Bu suç duyuruları çerçevesinde bazı şüphelilere adli kontrol hükümleri uygulanırken bir kısım şüphelilere ise 6222 sayılı kanun kapsamında işlem yapılmış ve tedbir kararları uygulanmıştır." denildi.

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasında ayrıca, "Konu ile ilgili ayrıca Türkiye Futbol Federasyonu nezdinde de görüşmeler dikkatle yapılmakta ve süreç takip edilmektedir." ifadeleri yer aldı.

Fenerbahçe'nin paylaşımı şu şekilde:

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