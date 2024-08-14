Fenerbahçe'den Mourinho Açıklaması: 'Hocamızın Sözleri Kasten Saptırılıyor'

Fenerbahçe Futbol A Takımı Medya Sorumlusu Alper Yemenciler, Jose Mourinho'nun Lille maçı ardından basın toplantısnda ifade ettiği "Ben transfer için yalvarmam" sözlerine açıklık getirdi.

Fenerbahçe'den Mourinho Açıklaması: 'Hocamızın Sözleri Kasten Saptırılıyor'

Fenerbahçe Futbol A Takımı Medya Sorumlusu Alper Yemeniciler, Jose Mourinho'nun Lille maçının ardından yaptığı, "Ben transfer için yalvarmam" sözleri üzerine açıklama yaptı.

'SÖZLERİ KASTEN SAPTIRILIYOR'

Yemeniciler, yaptığı açıklamada, "Hocamızın sözleri kasten saptırılıyor. Kendisi süreçle ilgili hiçbir yorumda bulunmamış ve kulübün şu ana kadar atmış olduğu adımlardan da memnun olduğunu söylemiştir. Hocamız, başkanımız ve kulübümüzle aynı noktada olduğunun bilinmesini istiyor." ifadelerini kullandı.

MOURINHO NE DEMİŞTİ?

Mourinho, Lille maçının ardından, "2 orta saha oyuncunuz sakat olduğu için sorun yaşadınız. Transfer düşünüyor musunuz?" sorusuna şu şekilde yanıt vermişti;

"Oyuncular sakat, bütün sezon sakat kalmayacaklar. Her oyuncu sakatlandığında transfer isteyemem. Transfer dönemi hala açık ancak ben herhangi bir transfer için yalvarmıyorum."

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