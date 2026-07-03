Fenerbahçe'den Mert Hakan Yandaş Kararı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Fenerbahçe, sözleşmesi sona eren Mert Hakan Yandaş'ın geleceğiyle ilgili kararını verdi. 30 Haziran itibarıyla sarı lacivertli kulüple sözleşmesi sona eren tecrübeli orta saha oyuncusu, Topuk Yaylası kampında takımla birlikte çalışmalarını sürdürüyordu.

HT Spor'un haberine göre Fenerbahçe yönetimi, Mert Hakan Yandaş'la yola devam etme kararı aldı. Tarafların 1 yıllık yeni sözleşme imzalaması beklenirken, resmi açıklamanın gün içinde yapılacağı öne sürüldü.

HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ALMIŞTI

Mert Hakan Yandaş hakkında bahis operasyonu kapsamında yürütülen süreç devam ediyor. Tecrübeli futbolcu, bu kapsamda Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 12 ay hak mahrumiyeti cezasına çarptırılmış, Fenerbahçe ise karara itiraz ederek dosyayı Tahkim Kurulu'na taşımıştı. Tahkim Kurulu, dosyaya ilişkin incelemelerin Türkiye Futbol Federasyonu nezdinde sürmesine oy birliğiyle karar vermişti.

Kaynak: Haber Merkezi