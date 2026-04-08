Fenerbahçe'den Kayserispor Maçı Öncesi Sürpriz Bilet Kararı

Fenerbahçe Spor Kulübü, 11 Nisan 2026 Cumartesi günü saat 20.00’de RHG Enertürk Enerji Stadyumu’nda oynanacak Kayserispor maçı için taraftarlarına yönelik bilet sürecindeki işleyişi duyurdu.

HER BİLETİN 2 BİN 338 TL'Sİ KULÜP TARAFINDAN ÖDENECEK

Kayserispor tarafından, şampiyonluk yolunda takımına en güçlü desteği vermek isteyen taraftarlar için deplasman tribünü bilet fiyatı 3.838 TL olarak belirlendi. Ancak kulüp, bu bedeli sübvanse ederek taraftarlardan yalnızca 1.500 TL tahsil edecek. Böylece Fenerbahçe her bilet için 2 bin 338 ödeyecek.

BAŞVURU KULÜP SİTESİNDEN YAPILACAK

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, deplasman tribünü için bilet talep toplama süreci 8 Nisan 2026 Çarşamba günü saat 12.00 itibarıyla başladı. Taraftarlar, taleplerini aynı gün saat 18.00’e kadar kulübün resmi internet sitesi üzerinden iletebilecek.

Başvuruların yalnızca kişiye özel olarak yapılabileceği belirtilirken, üçüncü kişiler adına gerçekleştirilen taleplerin geçersiz sayılacağı vurgulandı. Başvurusu onaylanan taraftarlara ödeme işlemleri için özel bağlantı SMS veya e-posta yoluyla gönderilecek.

Öte yandan, bilet tanımlaması yapılabilmesi için taraftarların geçerli e-bilet süresine sahip olmaları ve Fenerbahçe logolu Passo Taraftar Kart kullanmaları zorunlu olacak. Rakip takım logolu kart sahiplerine bilet ataması yapılmayacağı da ifade edildi.

Talep sayısının ayrılan kontenjanı aşması durumunda ise başvuruların kontenjan dahilinde değerlendirileceği bildirildi.

