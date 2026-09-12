Fenerbahçe'den İsmail Kartal Paylaşımı: 'Hazırlıklarımız Devam Ediyor'

Fenerbahçe’de Roma maçı sonrası başlayan İsmail Kartal krizi sona erdi. Görevini bıraktığını açıklayan deneyimli teknik adam, yönetimle yapılan görüşmenin ardından ikna edildi ve bugün gerçekleştirilen antrenmanda takımın başında yer aldı. Sarı-lacivertli kulüp de Kartal’ın görevinin başında olduğunu resmi olarak duyurdu.

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Fenerbahçe'den İsmail Kartal Paylaşımı: 'Hazırlıklarımız Devam Ediyor'
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Fenerbahçe’de görevinden ayrıldığını açıklayan İsmail Kartal, yönetimle yapılan görüşmelerin ardından kararından vazgeçti. Sarı-lacivertli takımda yaşanan teknik direktör belirsizliği sona ererken Kartal, bugün gerçekleştirilen antrenmanda takımın başında yer aldı.

Fenerbahçe'den İsmail Kartal Paylaşımı: 'Hazırlıklarımız Devam Ediyor' - Resim : 1

'HAZIRLIKLAR DEVAM EDİYOR'

Fenerbahçe’den yapılan açıklamada, “Teknik Direktörümüz İsmail Kartal yönetiminde Gaziantep FK maçı hazırlıklarımız devam ediyor” ifadeleri kullanıldı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Kartal’ın futbolcularla birlikte görüntülerine de yer verildi.

Fenerbahçe'den İsmail Kartal Paylaşımı: 'Hazırlıklarımız Devam Ediyor' - Resim : 2

FENERBAHÇE’DE NELER YAŞANDI?

Roma karşılaşmasının ardından İsmail Kartal istifa ettiğini açıklamıştı. Başkan Aziz Yıldırım’ın istifayı kabul etmediğini belirtmesine rağmen sabah saatlerinde farklı bir gelişme yaşandı. 65 yaşındaki teknik adam, takımın antrenmanına çıkmadı ve futbolcuları yardımcı antrenör Dirk Kuyt çalıştırdı. Bu gelişmenin ardından Fenerbahçe Futbol Direktörü Oğuz Çetin, Kartal’la görüşerek kendisini kararından döndürmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. Kartal’ın, “Benim kararım kesindir, asla geri dönmeyeceğim” dediği aktarıldı. Yaşanan gelişmelerin Aziz Yıldırım’a iletilmesinin ardından yönetim kurulu bir araya geldi. Yaklaşık 1 saat süren toplantının sonunda Kartal’la yola devam edilmesinin en doğru seçenek olduğu görüşüne varıldı.

Fenerbahçe'den İsmail Kartal Paylaşımı: 'Hazırlıklarımız Devam Ediyor' - Resim : 3

AZİZ YILDIRIM’DAN KARTAL’A: 'SANA GÜVENİYORUZ'

Yönetim toplantısının ardından Aziz Yıldırım ile İsmail Kartal arasında da bir görüşme gerçekleştirildi. Yıldırım’ın, 18 yıl sonra takımın Şampiyonlar Ligi’ne çıkarılmasında Kartal’ın rolüne dikkat çekerek eleştirilere aldırmaması gerektiğini söylediği belirtildi. Yıldırım’ın Kartal’a, “Böyle bırakıp gidemezsin. Ben kulüpte olduğum sürece teknik direktörüm sensin. Sana güveniyoruz, arkandayız” ifadelerini kullandığı aktarıldı. Bu görüşmenin ardından İsmail Kartal da görevine devam edeceğini yönetime bildirdi.

KULÜPTEN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Fenerbahçe, yaşanan gelişmelerin ardından resmi açıklama yayımlayarak İsmail Kartal’ın görevine devam ettiğini duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, “Teknik Direktörümüz Sayın İsmail Kartal görevinin başındadır. Takımımız, yarın (bugün) saat 11.30’da Teknik Direktörümüz İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştireceği antrenmanla Gaziantep FK maçının hazırlıklarına devam edecektir” denildi. Bugünkü idman öncesinde tesislere gelen Fenerbahçe Futbol Direktörü Oğuz Çetin de, “Her şey yolunda, İsmail Kartal dünden beri tesislerde” açıklamasında bulundu.

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Kaynak: Haber Merkezi

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