Fenerbahçe'den İrfan Can Kahveci Kararı! Rekor Zam Hazırlığı

Fenerbahçe, sözleşmesi sezon sonunda bitecek futbolcularla masaya oturmaya hazırlanıyor.

Fanatik'te yer alan habere göre Fenerbahçe, sözleşme uzatma görüşmelerinde önceliği İrfan Can Kahveci ve Bright Osayi-Samuel'e verdi.

Sarı-lacivertliler, 2021'de kadrosuna kattığı İrfan Can Kahveci'ye yüklü bir zam yapmaya hazırlanıyor.

İRFAN CAN'A REKOR MAAŞ

Fenerbahçe'de yıllık 15 milyon lira kazanılan İrfan Can Kahveci'nin maaşının 50 milyon liraya yükseltileceği iddia edildi.

Sarı-lacivertlilerin, milli futbolcu ile kısa sürede anlaşma sağlaması bekleniyor.

OSAYI SAMUEL İLE ORTA YOL ARANIYOR

Bright Osayi-Samuel ile ise görüşmeler biraz daha uzun sürebilir.

İrfan Can Kahveci ile aynı dönemde Fenerbahçe kadrosuna katılan futbolcunun yıllık maaşı 1.8 milyon euro.

Bu rakamı düşük bulan Nijeryalı futbolcunun, 2.5 milyon euro istediği iddia edildi.

Yönetim, Osayi-Samuel ile yapılacak görüşmeler sonrasında orta yolu bulmayı hedefliyor.