Fenerbahçe'den İkinci Transfer Bombası! PSG ile Her Konuda Anlaşıldı

HT Spor’dan Esra Köse’nin aktardığı habere göre, Fenerbahçe’nin 30 yaşındaki savunmacıya da 6 milyon euro maaş teklif edildiği belirtildi. Transferi kısa sürede tamamlamak isteyen Fenerbahçe’nin Skriniar’ı hazırlık kampına yetiştirmeyi hedeflediği belirtildi.