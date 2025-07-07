Fenerbahçe'den İkinci Transfer Bombası! PSG ile Her Konuda Anlaşıldı

Fenerbahçe'nin transferde ikinci bombayı patlatmayı hedeflediği bildirildi. PSG ile Skriniar konusunda anlaşma sağlandığı kaydedildi.

Kaynak: HT Spor

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Fenerbahçe'den İkinci Transfer Bombası! PSG ile Her Konuda Anlaşıldı - Resim: 1

Fenerbahçe transferde ilk bombayı Al-Nassr’dan Jhon Duran’ı kadrosuna katarak patlattı. Sarı-lacivertlilerde transfer çalışmaları hız kesmeden sürerken, sıradaki ismin bonservisi PSG’nin elinde olan Milan Skriniar olduğu kaydedildi.

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Fenerbahçe'den İkinci Transfer Bombası! PSG ile Her Konuda Anlaşıldı - Resim: 2

Jose Mourinho’nun mutlaka kadrosunda görmek istediği Skriniar için PSG ile anlaşma sağlandığı belirtildi.

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Fenerbahçe'den İkinci Transfer Bombası! PSG ile Her Konuda Anlaşıldı - Resim: 3

HT Spor’dan Esra Köse’nin aktardığı habere göre, Fenerbahçe’nin 30 yaşındaki savunmacıya da 6 milyon euro maaş teklif edildiği belirtildi. Transferi kısa sürede tamamlamak isteyen Fenerbahçe’nin Skriniar’ı hazırlık kampına yetiştirmeyi hedeflediği belirtildi.

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Fenerbahçe'den İkinci Transfer Bombası! PSG ile Her Konuda Anlaşıldı - Resim: 4

Milan Skriniar geçen sezon kiralık olarak forma giydiği Fenerbahçe’de 23 maça çıkmış ve 3 gol 2 de asist kaydetmişti.

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