Fenerbahçe'den İkinci Transfer Bombası! PSG ile Her Konuda Anlaşıldı
Fenerbahçe'nin transferde ikinci bombayı patlatmayı hedeflediği bildirildi. PSG ile Skriniar konusunda anlaşma sağlandığı kaydedildi.
Kaynak: HT Spor
Fenerbahçe transferde ilk bombayı Al-Nassr’dan Jhon Duran’ı kadrosuna katarak patlattı. Sarı-lacivertlilerde transfer çalışmaları hız kesmeden sürerken, sıradaki ismin bonservisi PSG’nin elinde olan Milan Skriniar olduğu kaydedildi.
Jose Mourinho’nun mutlaka kadrosunda görmek istediği Skriniar için PSG ile anlaşma sağlandığı belirtildi.
HT Spor’dan Esra Köse’nin aktardığı habere göre, Fenerbahçe’nin 30 yaşındaki savunmacıya da 6 milyon euro maaş teklif edildiği belirtildi. Transferi kısa sürede tamamlamak isteyen Fenerbahçe’nin Skriniar’ı hazırlık kampına yetiştirmeyi hedeflediği belirtildi.
Milan Skriniar geçen sezon kiralık olarak forma giydiği Fenerbahçe’de 23 maça çıkmış ve 3 gol 2 de asist kaydetmişti.