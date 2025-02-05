Fenerbahçe'den Hande Baladın ve Korneluk Bombası!

Fenerbahçe Medicana, 2025-2026 sezonu için iki yıldız ile anlaşma sağladı. Hande Baladın ve Agnieszka Korneluk'un gelecek sezon sarı-lacivertli formayı giyeceği bildirildi.

Fenerbahçe'den Hande Baladın ve Korneluk Bombası!

Fenerbahçe Medicana, gelecek sezon için planlamalarını sürdürürken bombayı patlattı. Sarı-lacivertli ekibin Hande Baladın ve Agnieszka Korneluk ile anlaşma sağladığı bildirildi.

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Eczacıbaşı Dynavit’in yıldızı Hande Baladın ve Polonyalı milli orta oyuncu Agnieszka Korneluk’un 2025-2026 sezonu için Fenerbahçe ile anlaşma sağladığını duyurdu.

Geçen günlerde Vakıfbank’ın yıldızı Zehra Güneş’in de Fenerbahçe’ye katılacağı iddia edilmişti.

Eczacıbaşı ile Sona mı Geldi? Hande Baladın Fenerbahçe'ye DoğruEczacıbaşı ile Sona mı Geldi? Hande Baladın Fenerbahçe'ye DoğruSpor

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Fenerbahçe Hande Baladın Eczacıbaşı Polonya transfer Zehra Güneş
Google’dan Büyük Temizlik: Play Store’da Hepsini Sildi Google’dan Büyük Temizlik: Play Store’da Hepsini Sildi
Galatasaray Transferde Bombayı Patlattı Galatasaray Transferde Bombayı Patlattı
Dünyanın En İyi Tatlıcıları Açıklandı! Türk Tatlıcı Liderliği Kaptı Dünyanın En İyi Tatlıcıları Açıklandı! Türk Tatlıcı Liderliği Kaptı
Fenerbahçe-Galatasaray Derbisinde Olay Çıkmıştı: Ali Koç İfade Verdi Ali Koç Mahkemeye Çıktı, İfade Verdi
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye'nin Suç Haritası Ortaya Çıktı: İşte İllere Göre En Çok İşlenen Suçlar Türkiye'nin Suç Haritası Ortaya Çıktı: İşte İllere Göre En Çok İşlenen Suçlar
Merve Özbey'in Eşi de Tutuklanmıştı: Baklava Kutusunda Rüşvet... Sınırdan Böyle Geçmişler Baklava Kutusunda Rüşvet... Sınırdan Böyle Geçmişler
IBAN ile Kira Ödeme Zorunlu Olmuştu: Yargıtay'dan 'Havale Ücreti' Kararı... Ev Sahibi ve Kiracılar Dikkat! Zorunlu Olmuştu, IBAN ile Kira Ödeyenler Dikkat!
Araba Koltuk Döşemelerinin Renklerinin Anlamı Ortaya Çıktı: Amaç Sadece Estetik Değilmiş Araba Koltuk Döşemelerinin Renklerinin Anlamı Ortaya Çıktı: Amaç Sadece Estetik Değilmiş
40 Yıllık Aşçının Kuru Fasulye Sırrı Ortaya Çıktı: İçine 1 Tane Atınca Gaz Yapmıyor 40 Yıllık Aşçının Kuru Fasulye Sırrı Ortaya Çıktı: İçine 1 Tane Atınca Gaz Yapmıyor