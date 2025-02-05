Fenerbahçe'den Hande Baladın ve Korneluk Bombası!

Fenerbahçe Medicana, gelecek sezon için planlamalarını sürdürürken bombayı patlattı. Sarı-lacivertli ekibin Hande Baladın ve Agnieszka Korneluk ile anlaşma sağladığı bildirildi.

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Eczacıbaşı Dynavit’in yıldızı Hande Baladın ve Polonyalı milli orta oyuncu Agnieszka Korneluk’un 2025-2026 sezonu için Fenerbahçe ile anlaşma sağladığını duyurdu.

Geçen günlerde Vakıfbank’ın yıldızı Zehra Güneş’in de Fenerbahçe’ye katılacağı iddia edilmişti.

Kaynak: Haber Merkezi