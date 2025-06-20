Fenerbahçe'den 'Guessand' Bombası! Dünya Devleri Peşinde Ama Mourinho'nun Adı Yetti
Fenerbahçe'nin transferde bombayı patlatmaya hazırlandığı iddia edildi. dünya devlerini peşine takan Guessand'ın Mourinho faktörü nedeniyle Fenerbahçe'ye sıcak baktığı öne sürüldü.
Kaynak: Sabah
Süper Lig’in sona ermesini ardından apar topar yeni sezonun kadro planlaması içi harekete geçen Fenerbahçe’de transfer sessizliği sürerken, taraftarların sabrı taşmaya başladı.
İlk olarak bayern Münih’ten ayrılma kararı alan Leroy Sane’ye giden Fenerbahçe, yıldız ismi ezeli rakibi Galatasaray’a kaptırırken, transferde vites artırdı.
Fransa ekiplerinden Nice’te forma giyen Evann Guessand’ı transfer etmek için kesenin ağzını açan Fenerbahçe’nin ilk teklifi reddedilmişti.
Nice’in kapıyı 35 milyon eurodan açtığı iddia edilirken, yıldız ismin peşinde Tottenham, Leeds United, West Ham United, Brighton, Crystal Palace ve Wolverhampton gibi ekiplerin olduğu belirtildi.
Sabah’ın aktardığına göre, peşindeki Premier Lig ekiplerine rağmen Guessand’ın Jose Mourinho faktörü nedeniyle Fenerbahçe’ye öncelik verdiği öne sürüldü.
İki kulüp arasında pazarlıkların sürmesi ve Guessand’ın Fenerbahçe’ye katılması bekleniyor.